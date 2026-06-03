Morante de la Puebla recibe el Premio Taurino de Sevilla antes de la corrida del Corpus: “Solo quiero que mañana sea un día bonito y disfrute la gente“

Pasadas las 12.00 del mediodía, el Salón Colón de la Casa Consistorial se convirtió en un ruedo improvisado. A los sones del pasodoble Plaza de toros de la Maestranza, interpretado con solemnidad por la banda Maestro Tejera, Morante de la Puebla realizó el paseíllo acompañado por el alcalde, José Luis Sanz; el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés; el empresario José María Garzón, y su apoderado, Pedro Jorge Marqués. Durante el acto también sonaron los pasodobles Adamuz y Morante de la Puebla.

Más de un centenar de personas, entre aficionados, toreros, periodistas y representantes del mundo taurino, asistieron a la entrega del X Premio Taurino del Ayuntamiento de Sevilla a José Antonio Morante Camacho, un reconocimiento que llega en una semana especialmente simbólica para el torero cigarrero, que también ha sido distinguido recientemente como Hijo Predilecto de Sevilla.

El periodista Luis Carlos Peris, como representante del jurado taurino, fue el encargado de desglosar la figura del maestro de La Puebla, recordando hitos recientes de su trayectoria, desde la histórica faena de rabo a Ligerito hasta el concierto de Aranjuez del pasado domingo. Terminó deseándole suerte para su compromiso de este jueves en la Maestranza: “La Maestranza, que siempre será tu plaza. Por y para siempre”.

Llegó entonces el momento más esperado. Morante recibió el galardón de manos del alcalde y tomó la palabra para agradecer un reconocimiento que calificó de “muy especial”.”Me abruman tantos reconocimientos. El de hoy es muy especial. Ya pasaron por aquí Pepe Luis Vázquez, Curro Romero y ahora yo”, afirmó.

Morante recibe el premio taurino Ayuntamiento de Sevilla junto al alcalde José Luis Sanz / Ayuntamiento de Sevilla

Morante de la Puebla, muy ilusionado con la corrida del Corpus en la Maestranza

En una intervención cargada de recuerdos y reflexiones, Morante explicó cuáles son, a su juicio, las tres razones fundamentales para llegar a ser torero.“Escuché una entrevista de Marcial Lalanda en la que decía que para darse las circunstancias de ser torero debían coincidir tres cosas. La primera es el ambiente. Yo me crié en una marisma, entre ganaderías y gente del toro. La segunda es la vocación, porque esta profesión exige muchos sacrificios y resolver muchos avatares. Y la tercera es el profesionalismo. Ese profesionalismo es el que me ha hecho seguir con ustedes y volver a Sevilla”.

El diestro también tuvo palabras para la empresa y para la afición sevillana. ”La empresa de Sevilla y su ciudad fueron algo a lo que no pude decir que no por mi profesionalidad”, señaló.

Morante concluyó su intervención mirando ya al paseíllo de este jueves en la corrida del Corpus. “Solo quiero agradecer este premio y que mañana sea un día bonito, que los toros embistan y disfrute la gente. Y que todos coincidan en que soy merecedor de este premio”.

De Curro Romero a Paco Camino, otros premiados por el Ayuntamiento de Sevilla

Durante el acto, Manuel Alés reivindicó que “Sevilla es la capital mundial del toro” y destacó la recuperación de la corrida del Corpus. El cierre correspondió a José Luis Sanz, que repasó la trayectoria del torero desde sus inicios hasta la histórica Puerta del Príncipe lograda tras cortar un rabo en la Maestranza. “Has entrado en el Olimpo de los dioses del toreo”, concluyó.

Morante sucede en el palmarés de este galardón a nombres como Paco Camino o Espartaco. El jurado, presidido por Manuel Alés, acordó por unanimidad distinguir la dimensión artística y la trascendencia histórica del torero de La Puebla del Río, que recibió la tradicional estatuilla de May Perea en la antesala de una de las tardes más esperadas de la temporada sevillana con Juan Ortega y Pablo Aguado.