José Luque Teruel, presidente de la Maestranza, aclara la polémica tras el rechazo de varios toros del Corpus: “Mientras yo esté de presidente hay que respetar a Sevilla”

Se sucedían los camiones de toros en la Real Venta de Antequera. El lío en los corrales estaba garantizado tras ser rechazados varios toros de García Jiménez en los últimos días por falta de trapío y remate. Finalmente, parece que la empresa Lances de Futuro ha podido recomponer la corrida con varios toros de Garcigrande, de los que se lidiará uno y los demás quedarán como sobreros.

El momento de mayor tensión ha llegado en la mañana del sorteo de la corrida del Corpus en la Real Maestranza de Sevilla. Durante el reconocimiento y el sorteo de los lotes que se lidiarán por la tarde, el presidente del festejo, José Luque Teruel, tomó la palabra ante las cuadrillas de Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado para aclarar lo sucedido en los últimos días en torno a la composición definitiva del encierro.

Según expuso el propio presidente, se habría intentado modificar el cartel ganadero inicialmente anunciado para introducir tres toros de García Jiménez y tres de Garcigrande. Luque Teruel fue tajante en su intervención y apeló al respeto a la afición sevillana, al reglamento y a la integridad del festejo. “Se ha intentado cambiar el cartel y meter tres toros de Garcigrande. Mientras yo esté de presidente hay que respetar a Sevilla y las normas reglamentarias”, manifestó delante de los presentes.

El presidente insistió en que un cartel anunciado no puede alterarse a demanda una vez que los aficionados ya han respondido en taquilla. “Hay un cartel anunciado y 10.000 personas que han sacado sus entradas. Esto no se puede hacer. Es sagrado y hay que respetar las normas reglamentarias”, señaló. En ese mismo sentido, defendió que “Sevilla está por encima de todos nosotros” y subrayó que la afición sevillana debe situarse por encima de cualquier otro interés.

La corrida del Corpus comenzará a las 19.30 horas

Luque Teruel también quiso dejar claro que no se trataba de un rechazo generalizado de los toros presentados, sino de una cuestión de procedimiento y de respeto al anuncio oficial del festejo. “No hay un rechazo de toros. No voy a permitir que aquí haya demanda de cambiar el cartel. Las cosas tienen su procedimiento”, afirmó. Incluso fue más allá al advertir de que no estaba dispuesto a participar en ese tipo de maniobras: “Yo no colaboro en este juego porque yo soy el primero que me voy y dimito como presidente”.

Acta oficial del reconocimiento del sorteo de los toros del Corpus / El Correo

Finalmente, la corrida del Corpus ha quedado compuesta por cinco toros de García Jiménez y uno de Garcigrande, con siete toros rechazados de García Jiménez según confirma el acta oficial. De esta forma, la previa de uno de los festejos más esperados de la temporada sevillana ha quedado marcada por una fuerte controversia en los corrales, a solo unas horas de que Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado hagan el paseíllo en una Maestranza que abrirá sus puertas a partir de las 19.30 horas y con todas las localidades agotadas.