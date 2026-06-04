Corrida del Corpus en Sevilla: Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado protagonizan un cartel de máxima expectación en la Maestranza

Entre el amanecer sevillano de la procesión del Corpus y el baile de los seises, la plaza de toros de la Maestranza acogerá una corrida de máxima expectación. Morante, Ortega y Aguado. Casi ná. Un cartel con aroma sevillano y que, con tan solo escucharlo, desprende esa solera por el barrio del Arenal.

Enfrente tendrá a los animales de García Jiménez, conocidos como los toros del empresario de Matilla, que tan buen juego dejaron en la pasada feria. El hierro salmantino ha estado en los corrales de la Venta de Antequera durante los días previos al festejo para que los aficionados puedan conocer las hechuras y el trapío de los animales.

Se trata de una iniciativa que ya se repitió con gran éxito en la pasada Feria de Abril tras casi 40 años. Además, la empresa Lances de Futuro, liderada por José María Garzón, ha preparado con todo lujo de detalles esta tarde con un amplio programa de actividades en las calles aledañas del coso del Baratillo con una tauroquedada de cromos, toreo de salón o de un concierto de la banda Pasión y Resurrección.

Un cartel de máxima expectación en la Maestranza

La combinación reúne a tres toreros de marcado sello artístico y vinculados al toreo más clásico. Ya no quedan entradas. La corrida de toros colgó el "no hay billetes" a los pocos días de salir a la venta en el mes de marzo. Además, hacía 15 años que no se celebraba una corrida de toros en el Corpus Sevillano. Como dato, la última se celebró un jueves 23 de junio de 2011, cuyo cartel estuvo compuesto por Miguel Abellán, Juan Bautista y César Jiménez ante los toros de la ganadería de Carmen Segovia.

En cuanto a los protagonistas de esta tarde, Morante, Ortega y Aguado aparecen hoy como los tres toreros sevillanos que mejor representan la escuela sevillana. Dentro de esa línea artística, cada uno interpreta el toreo a su manera, con matices distintos, llenos de arte y de destellos en el albero que permanecen en la retina de los aficionados.

Morante vuelve a Sevilla tras la grave cogida del Lunes de Pescaíto

Abrirá plaza Morante de la Puebla, el torero por excelencia de Sevilla y de la tauromaquia actual. Viene de sentir el cariño de la ciudad tras recoger la distinción de Hijo Predilecto de Sevilla y recibir también el Premio Taurino de Sevilla. A esas dos distinciones suma en su temporada dos triunfos importantes, Jerez y Aranjuez, tras regresar de la grave cornada sufrida en la pasada Feria de Abril.

El parte médico facilitado entonces calificó la cornada como “muy grave”, debido a la complejidad de una intervención que afectó a la zona anal y al recto. Tras aquella operación, Morante reapareció en Jerez y actuó incluso en dos ocasiones, viernes y sábado. La tarde de su reaparición se vio condicionado por la escasa capacidad de sus oponentes, pero al día siguiente pudo lucirse en la Feria del Caballo de Jerez con una faena de cante jondo, ralentizando al animal de Álvaro Núñez. Salió a hombros para cruzarse con el monumento de Rafael de Paula, que horas antes había inaugurado.

Después se perdió Nimes por una dolencia en la caja torácica y regresó a lo grande el domingo en Aranjuez, donde cortó tres orejas. Su preparación ha sido exhaustiva para intentar llegar al máximo nivel a esta cita especial, marcada en rojo en su calendario taurino.

El torero Morante de la Puebla, junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. / Ayuntamiento de Sevilla

Juan Ortega, chispazos de arte en Jerez y toreo clásico en Córdoba

En segundo lugar actuará Juan Ortega, otro de los toreros que derrocha torería hasta liándose el capote del paseo. A su temporada quizá le esté faltando mayor profundidad en la faena de muleta, aunque está dejando un toreo de capote sublime y unos quites improvisados que suponen una novedad en la tauromaquia del sevillano. Sigue empeñado en esa búsqueda constante de la pureza, y esa será precisamente una de las claves de su tarde.

Ya lo desveló en una entrevista en El Correo Pregunta. Se trata de una de las citas que más ilusión le ha despertado en la temporada y coincide, además, con la misma fecha en la que debutó en el coso sevillano como novillero. “Es una fecha que toca la fibra del aficionado sevillano”, señaló Ortega en aquel encuentro.

Juan Ortega en la Feria de Córdoba. / AJ González / COR

En cuanto a su balance artístico, sus faenas más interesantes las ha firmado en Andalucía, con Jerez y Córdoba como principales escenarios, plazas donde mejor encaja su concepto clásico del toreo. Fueron faenas vibrantes y de extraordinaria calidad, aunque le faltó terminar de redondearlas y ligar más las series. En Madrid, en cambio, no tuvo suerte en sus comparecencias.

Pablo Aguado llega al Corpus ilusionado tras su triunfo en Aranjuez

Cierra plaza Pablo Aguado, otro de los diestros más queridos por la afición sevillana. Llevaba Aguado dejando detalles sueltos por los diferentes cosos sin llegar a firmar una faena rotunda.

Y tuvo que ser pocos días antes del Corpus en la Maestranza, cuándo mejor le viene a un torero en su preparación para ganar confianza. Viene con la moral por las nubes tras su faena completa en Aranjuez. Su tauromaquia, llena de clasicismo y pureza, brilló con rotundidad en el municipio madrileño.

Pablo Aguado corta las dos orejas y rabo en Aranjuez / Circuitos taurinos

El sevillano pudo reencontrarse con su tauromaquia: ofreció un despacioso toreo de capote, un improvisado tercio de banderillas y una obra artista con la muleta. Aquella faena hizo recordar la mejor versión del sevillano en 2019, cuando abrió la Puerta del Príncipe tras cortar cuatro orejas y salir a hombros por el Paseo de Colón.