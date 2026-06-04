Sevilla se prepara para la corrida del Corpus: la calle Adriano se llena de niños toreando de salón

La calle Adriano se ha convertido este jueves en uno de los grandes focos del ambiente previo a la corrida del Corpus en la Maestranza. Cientos de niños han tomado la vía con capotes, muletas y ganas de torear de salón, emulando a los maestros Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado, que harán el paseíllo en el coso del Baratillo.

Ha sido una imagen cargada de emoción, una estampa de otros tiempos en la que los niños jugaban al toro en mitad de la calle persiguiendo su sueño. Esta actividad forma parte del programa organizado por Lances de Futuro para reforzar el carácter especial de una de las grandes citas taurinas de la temporada sevillana.

El entorno ha amanecido engalanado para la ocasión, con los balcones decorados y el suelo cubierto de romero, como si se tratara de una gran alfombra verde tendida en pleno corazón del Arenal. La escena, de fuerte sabor clásico, ha remitido a otros tiempos y ha devuelto a la calle ese aire de celebración popular y taurina que acompaña a las grandes jornadas del calendario sevillano.

Un concierto de la banda Pasión y Resurrección

La jornada ha estado acompañada además por la música de la banda Pasión y Resurrección, que ha puesto sones cofrades y festivos a una mañana marcada por la presencia de familias, jóvenes aficionados y curiosos. Todo forma parte de una programación con la que la empresa quiere dar mayor relieve al Corpus taurino y sacar la fiesta más allá de los muros de la plaza, integrándola en la vida de la ciudad.

El ambiente ya venía calentándose desde este miércoles, cuando se celebró en la misma zona una quedada de Taurocromos con la presencia de Pablo Aguado. Ahora, con la calle entregada al toreo de salón y la afición infantil como protagonista, Sevilla termina de ponerse en pie para una tarde de máxima expectación: a las 19.30 horas, Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado harán el paseíllo en una corrida del Corpus con aroma sevillano y ambiente de cita grande.