Marina Casanova

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Vídeo | Cientos de jóvenes torean en la calle Adriano en la previa del Corpus

La calle Adriano se ha convertido este jueves en uno de los grandes focos del ambiente previo a la corrida del Corpus en la Maestranza. Cientos de niños han tomado la vía con capotes, muletas y ganas de torear de salón en una imagen cargada de emoción, dentro del programa de actividades organizado por Lances de Futuro para reforzar el carácter especial de una de las grandes citas taurinas de la temporada sevillana. Más información