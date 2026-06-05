De Itálica al Monasterio de la Cartuja: estas son las actividades arqueológicas en la provincia de Sevilla para el mes de junio

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Cultura y Deporte en Sevilla, ha dado a conocer las actividades programadas en los museos, conjuntos culturales, centros educativos y enclaves de diferentes municipios de la ciudad de Sevilla con motivo de las Jornadas Europeas de Arqueología 2026, que se celebran en la capital andaluza entre los días 10 y 14 de este mes de junio. El objetivo, por parte de la Junta, se encuentra con trazo claro: poner en valor y acercar a los ciudadanos el extenso patrimonio del que goza toda la provincia.

La delegada Territorial de Cultura y Deporte en Sevilla, Carmen Ortiz, ha destacado que "estas jornadas son clave en las políticas de difusión patrimonial de la Junta" "Persiguen acercar a los sevillanos a su extenso patrimonio arqueológico, involucrándolos en su conservación para que puedan identificarlo como un valioso recurso de desarrollo social y económico". De esta forma, Ortiz resaltaba el compromiso del Gobierno andaluz con la conservación, protección y difusión del patrimonio arqueológico sevillano, tanto por su valor histórico como por ser un eficaz recurso de progreso social y económico.

Carmen Ortiz y Ricardo Sánchez presentan las Jornadas Europeas de Arqueología 2026 / Consejería de Cultura y Deporte Junta de Andalucía

Santiponce, El Ronquillo o Real de la Jara

La propuesta lúdica incluye, entre otras, talleres escolares, visitas guiadas, jornadas divulgativas o la presentación de nuevos hallazgos arqueológicos. Las actividades arrancan el 10 de junio, de 18.00 a 20.00 horas, en el municipio de Santiponce, en el Monasterio de San Isidoro del Campo, que acogerá unas jornadas en las que se presentarán las novedades científicas en torno a las últimas investigaciones arqueológicas desarrolladas en Itálica.

Los días 11 y 12 de junio se realizarán actividades en distintas localidades para conocer la arqueología. De esta forma, se desarrollarán talleres escolares para el alumnado en colegios de primaria de los municipios con menos habitantes de la ciudad hispalense como en El Ronquillo, Real de la Jara, Pruna y Villanueva de San Juan.

Monasterio de la Cartuja

Por otro lado, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, ubicado en el Monasterio de la Cartuja, realizará la actividad Vive la historia de la Cartuja de Sevilla que consta de dos partes; una visita guiada y un taller de arqueódromo. En la primera parte se explicará el contexto y la historia de la Cartuja, orientado hacia el modo en el que se obtiene parte de la información mediante la arqueología. Posteriormente, en el taller arqueódromo se podrá aprender cómo se obtiene la información arqueológica de un modo práctico.

Esta doble actividad se llevará a cabo el 12 de junio de 10.00 a 13.00 horas con aforo limitado a dos grupos de entre 20 y 25 personas cada uno, colaborando el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.

San José de la Rinconada

Por otro lado, el Centro Logístico del Museo Arqueológico de Sevilla, situado en San José de la Rinconada, presentará la reciente extracción del hallazgo de la escultura romana localizada en el municipio de la Puebla de Cazalla y su traslado a este museo. Será el mismo día 12 de junio, de manera paralela, a las 11.00 horas, en dos turnos de 30 personas por turno.

Alcalá de Guadaíra y Écija

El recinto amurallado de Alcalá de Guadaíra será el encargado de acoger visitas guiadas para dar a conocer los resultados de las últimas intervenciones. Serán los días 12 y 13 de junio, de 10.00 a 11.30 horas con un aforo limitado a 25 personas por pase. Paralelamente, en Écija, el Recinto Arqueológico de la Plaza de Armas del Alcázar Real organiza una visita guiada para dar a conocer los trabajos realizados en este recinto que han permitido documentar un recorrido histórico desde la protohistoria hasta prácticamente nuestros días, con recientes avances en el conocimiento de la época romana. Para ello, del 12 al 14 de junio, a las 10.00 y a las 12.00 horas, se realizarán visitas guiadas para todo interesado, contando con plazas para 25 personas por visita. El acceso será a través del callejón junto a calle Merced, 15.

Los días 13 y 14 de junio, de 10.00 a 12.00 horas, bajo el eje de Itálica en excavación, se llevarán a cabo visitas guiadas para conocer las últimas investigaciones en el Conjunto Arqueológico de Itálica, en Santiponce. La actividad está planteada también para el público general. Se llevarán a cabo cuatro pases de 20 personas cada uno.

Valencia de la Concepción

En el enclave Arqueológico Dólmenes de Valencina de la Concepción se llevarán a cabo visitas guiadas al dolmen de la Pastora, incluido en la Zona Arqueológica de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán. Este enclave es una muestra de necrópolis monumental de las comunidades que habitaron el Aljarafe hace 4.500 años. Las visitas se realizarán los días 13 y 14 de junio a las 10.00 y 12.00 horas en grupos de 25 personas. La duración aproximada de la visita constará de un total de una hora.

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La Delegación ha podido contar con la colaboración activa de los distintos Ayuntamientos para el desarrollo de las actividades. Para más información e inscripción de las actividades programadas en los distintos municipios de Sevilla se puede acceder a la página web.