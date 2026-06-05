Del Ciclo Artillería al Festival de Circada: esta es la agenda cultural de Sevilla durante el mes de junio

Sevilla acogerá durante todo el mes de junio una amplia agenda cultural con propuestas de creación contemporánea, circo, flamenco, fotografía, artesanía y música, además de la convocatoria del I Concurso de Música de Cámara y para Solista Joaquín Turina.

Entre las citas destacadas de las próximas semanas figuran el Ciclo ARTILLERÍA, Circada, el ciclo flamenco ‘EmPEÑAdos por Sevilla’, Las Noches de Euterpe y varias exposiciones en espacios como la Real Fábrica de Artillería, la Factoría Cultural, el Centro de la Cerámica de Triana y la Sala Atín Aya.

Ciclo ARTILLERÍA en la Real Fábrica de Artillería

El Ciclo ARTILLERÍA se celebrará los días 6 y 7 de junio en la Real Fábrica de Artillería con una programación dedicada a la creación contemporánea. La propuesta combina actividades de mediación, estrenos en Sevilla y piezas escénicas de compañías y artistas como La Decadensia, Roberto Martínez, Eva Escudier, Lela Soto y David Cordero.

El sábado 6 de junio, de 17.00 a 20.00 horas, se celebrará el taller ‘La libertad en la desvergüenza, maneras de crear desde la autoficción’, impartido por Carlota Berzal y María Cazenave. El domingo 7 de junio, a partir de las 11.00 horas, tendrá lugar la jornada escénica. La entrada será libre hasta completar aforo y no será necesaria preinscripción.

Circada celebra su 19ª edición

El Festival Circada celebra su 19ª edición bajo el lema ‘La utopía de las cosas pequeñas’. La programación se desarrollará entre el 4 y el 21 de junio y llevará el circo contemporáneo a distintos espacios de Sevilla con espectáculos de calle y sala, galas, showcases, coproducciones y actividades profesionales.

El festival arrancará con Panorama, del 4 al 7 de junio, con 11 espectáculos y 22 funciones en el Teatro Alameda y otros espacios de la ciudad. El 5 de junio, de 11.00 a 13.30 horas, se celebrarán los Showcases Panorama, con entrada gratuita mediante invitación. Los días 6 y 7 de junio, a las 19.00 horas, tendrá lugar la Gran Gala Circada en el Teatro Alameda, con entradas a 12 euros en tarifa general y 8 euros con descuento.

Flamenco en los barrios con ‘EmPEÑAdos por Sevilla’

El ciclo ‘EmPEÑAdos por Sevilla’ regresa con más de 40 recitales flamencos en peñas de distintos barrios de la ciudad. La iniciativa, impulsada dentro del programa municipal ‘Promoción del Flamenco’, cuenta con la dirección artística de Luis Ybarra y la colaboración de la Unión de Peñas Flamencas.

La próxima actuación será la de Manuel Tuleda el sábado 6 de junio, a las 15.00 horas, en la Peña Flamenca La Fragua. El acceso será gratuito hasta completar aforo.

Las Noches de Euterpe recuperan la música barroca

La tercera edición del Ciclo Las Noches de Euterpe: ‘Los Maestros del Contrapunto’ llegará a finales de mes a la Real Fábrica de Artillería. La propuesta estará dedicada a redescubrir la música barroca europea y española de la mano de Accademia del Piacere.

La próxima cita será el 25 de junio con ‘Spain on Fire’, un programa centrado en las pasiones humanas y divinas del Barroco español, con la participación de la soprano Quiteria Muñoz. La información sobre horarios y entradas se anunciará en la programación del ciclo.

Fotografía y artesanía en Factoría Cultural y Triana

La exposición ‘Periferia’, del fotógrafo y director francés Julien Soulier, podrá visitarse hasta el 12 de junio en la Factoría Cultural. La muestra ofrece una mirada íntima a los márgenes más humanos y evocadores de la Feria de Abril, conectando fotografía, flamenco y creación contemporánea.

La entrada será libre hasta completar aforo. El horario será de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 14.00 horas. También continúa ‘Ritos, retos y restos’ en el Centro de la Cerámica de Triana hasta el 26 de junio, de martes a sábado, de 10.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 10.00 a 15.00 horas, igualmente con entrada libre.

Pive Amador en la Sala Atín Aya

La Sala Atín Aya acoge hasta el 20 de septiembre la exposición ‘Maquinaciones para un decenio’, del artista sevillano Pive Amador. Comisariada por Fran G. Matute, la muestra reúne más de 200 fotografías que recorren la Sevilla de los años 70 desde la contracultura, la música y la transformación social.

La exposición podrá visitarse de martes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. La muestra recupera el legado fotográfico de una figura vinculada a artistas como Lole y Manuel, Veneno, Pata Negra, Imán y Silvio.

Raquel Algaba e Irene Infantes en la Real Fábrica de Artillería

La Real Fábrica de Artillería acoge desde el mes de junio hasta el 20 de septiembre dos exposiciones de artistas sevillanas. Raquel Algaba presenta ‘Te dormirás y soñarás con la canción de las flores’, una muestra que revisa el mito de los comedores de loto para reflexionar sobre el presente inmediato, el deseo, la memoria y la fragilidad de la conciencia.

En el mismo espacio puede visitarse ‘Hierve el huerto, Oh,oh!’, de Irene Infantes, comisariada por Blanca del Río, una propuesta concebida para dialogar con el pasado agrícola y la historia industrial del enclave. Ambas muestras tendrán entrada libre hasta completar aforo y podrán visitarse de lunes a sábado, de 11.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

Concurso para jóvenes intérpretes

El Ayuntamiento de Sevilla ha convocado el I Concurso de Música de Cámara y para Solista Joaquín Turina, dirigido a jóvenes intérpretes menores de 31 años, tanto solistas como integrantes de formaciones de cámara de hasta siete componentes. El certamen busca fomentar el estudio y la difusión del repertorio del compositor sevillano.

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El plazo de presentación de solicitudes será de 60 días naturales desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Las solicitudes podrán presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Sevilla, registros habilitados o correo electrónico conforme a las bases. El concurso contará con siete galardones y una dotación total de 15.000 euros.