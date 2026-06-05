Óbito
Muere Anthony Head, actor de series como 'Ted Lasso' o 'Buffy Cazavampiros'
"Murió en paz tras las complicaciones de una neumonía y rodeado de su familia", anunciaron sus hijas
EFE
El actor británico Anthony Head, que apareció en series como 'Ted Lasso' o 'Buffy Cazavampiros', falleció este viernes a los 72 años, a causa de las complicaciones de una neumonía, según confirmó su familia en un comunicado.
"Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestro extraordinario padre, Anothy Head. Murió en paz tras las complicaciones de una neumonía y rodeado de su familia", escribieron sus hijas, las también actrices Emily y Daisy Head, en una nota remitida a la agencia de noticias británica Press Association.
Head saltó a la fama gracias a su papel como el bibliotecario Rupert Giles en la serie estadounidense 'Buffy Cazavampiros' ('Buffy the Vampire Slayer') entre 1997 y 2003, y en los últimos años participó en la comedia futbolística 'Ted Lasso' dando vida a Rupert Mannion, expropietario del equipo de fútbol Richmond F.C. También tuvo papeles pequeños en otras series como 'Doctor Who' o 'Merlín', y cameos en películas como 'La dama de hierro' ('The Iron Lady', 2011) o 'Percy Jackson y el mar de los monstruos' ('Percy Jackson: Sea of Monsters', 2013), entre otras.
Las hijas del actor dijeron que Dead "amaba" su trabajo y siempre se sintió "increíblemente afortunado" por poder trabajar con gente con mucho talento, y aseguraron que sus "amigos, compañeros y los fans de las series en las que participó" lamentarán su fallecimiento.
Su pareja, la activista de los animales Sarah Fisher, falleció en diciembre del año pasado con 61 años.
- El parque infantil de Sevilla con atracciones acuáticas gratuitas para todos los visitantes: estos son sus horarios y ubicación
- Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 4 de junio de 2026
- El SAS arranca su plan de verano con miles de contratos de uno a cuatro meses y sigue sin activar la bolsa única de empleo
- El Ayuntamiento de La Puebla del Río blinda el municipio contra el virus del Nilo: instala una torre que caza un millón de mosquitos al día
- Qué centros comerciales y supermercados abren en Sevilla el día del Corpus, el 4 de junio
- El alcalde de Sevilla no logra el apoyo de Vox y paraliza su plan para permitir pisos más pequeños en los nuevos barrios
- Corrida del Corpus en Sevilla: Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado protagonizan un cartel de máxima expectación en la Maestranza
- Sevilla quiere a su Hijo Predilecto: Morante de la Puebla conquista su tercera Puerta del Príncipe en la Maestranza y procesiona por las calles en el Corpus