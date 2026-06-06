Viva Suecia llega a la Plaza de España en una de las citas destacadas de Icónica Santalucía Sevilla Fest
La banda murciana presenta "Hecho en tiempos de paz", su último álbum, que marca el inicio de una ambiciosa gira por grandes recintos.
Icónica Santalucía Sevilla Fest suma mañana una de las citas más esperadas de su sexta edición con la actuación de Viva Suecia, una de las bandas imprescindibles del panorama musical español, que llevará su directo a la Plaza de España de Sevilla.
La banda murciana, formada por Rafa Val (voz y guitarra), Alberto Cantúa (guitarra), Jess Fabric (bajo) y Fernando Campillo (batería), inicia una nueva etapa con "Hecho en tiempos de paz", su último álbum y la gira más ambiciosa de su carrera; un tour que los llevará a recintos de gran formato como el de Sevilla, confirmando la fidelidad de un público que agotó en minutos las primeras fechas anunciadas.
Viva Suecia en Sevilla: nueva etapa y grandes recintos
Su concierto de Icónica Santalucía Sevilla Fest marca un nuevo capítulo en esta etapa que nos está descubriendo poco a poco Viva Suecia. Tras años de crecimiento constante, festivales multitudinarios y giras sold out, la banda confirma que ha llegado el momento de afrontar el reto de los grandes recintos. El éxito de la gira confirma el excelente momento que atraviesa la banda.
El 10 de octubre, Viva Suecia lanzó "Hecho en tiempos de paz", un disco que llega como un estallido creativo: un canto al cambio, a la búsqueda de la paz y a la intensidad emocional llevada al límite. Cada tema confirma que Viva Suecia se encuentra en uno de sus momentos más sólidos y trascendentes, listos para convertir su gira en uno de los grandes acontecimientos musicales del verano.
Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026 y Endesa Music Session
La Plaza de España de Sevilla vibrará con la potencia y la sensibilidad de una banda que vive su mejor momento y que promete una noche inolvidable en Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026.
Además, tras finalizar el concierto de Viva Suecia, la música continuará de la mano de Juanca Supersub en las Endesa Music Session. Batería de Supersubmarina y productor en Haleluya Music Studios, presenta un DJ set ecléctico donde conviven indie, electrónica y clásicos alternativos. Sus sesiones, cargadas de energía, combinan grandes himnos con hits recientes en clave electrónica, manteniendo siempre el espíritu festivalero.
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