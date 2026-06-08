FLYPE convierte Sevilla en capital de la poesía escénica con tres días de actividades gratuitas
El festival reunirá en la Biblioteca Felipe González a figuras nacionales e internacionales del spoken word, el poetry slam y la literatura viva
El colectivo sevillano La Fragua Invisible celebrará los días 11, 12 y 13 de junio la segunda edición del Festival de Literatura y Poesía Escénica FLYPE, una cita organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla que convertirá la Biblioteca Felipe González en un espacio de encuentro para la literatura, la poesía oral, el pensamiento y las artes contemporáneas. El festival contará con diez actividades gratuitas y consolida su apuesta por un formato híbrido que combina recitales, spoken word, escritura en vivo, talleres participativos, podcast en directo, micrófonos abiertos y encuentros internacionales.
La delegada de Cultura, Angie Moreno, ha destacado durante la presentación que FLYPE se afianza como una de las propuestas más singulares del panorama cultural sevillano por su capacidad para cruzar disciplinas y atraer a nuevos públicos. Por su parte, el director del festival, Ignacio Perini, ha subrayado que la iniciativa pone el foco en nuevas formas de acercarse a la literatura desde lo colectivo, la experimentación y la participación activa del público, especialmente entre las generaciones jóvenes.
El cartel reunirá este año a figuras destacadas de la poesía oral y escénica contemporánea, tanto nacionales como internacionales. Entre ellas estarán la británica Joelle Taylor, ganadora de los premios T. S. Eliot 2021 y Polari 2022; el alemán Frank Klötgen, una de las voces históricas del poetry slam internacional; Mama Fiera, primera mujer bicampeona nacional de Poetry Slam España; y la poeta y performer Elsa Moreno, ganadora del V Premio Nacional de Poesía Viva L de Lírica.
Esta es la programación
Jueves 11 de junio
- 20.00 horas. Palabras, recital interactivo de Mama Fiera sobre el poder del lenguaje y la construcción colectiva de los significados.
- 21.30 horas. Jam de escritura en vivo presentada por Ignacio Perini, con literatura, improvisación, música y participación del público.
Viernes 12 de junio
- 10.30 horas. Taller ¿Para qué sirven las palabras?, impartido por Mama Fiera y dirigido a participantes a partir de 12 años. Requiere inscripción previa en lafraguainvisible@gmail.com.
- 12.30 horas. Podcast en directo No Tiene Sentido, presentado por Jorge Ávila, con una edición especial sobre la enseñanza de la literatura y la relación de los jóvenes con ella.
- 20.00 horas. Actuación de Joelle Taylor con C+nto y otros poemas. Un cuerpo, una historia, una revuelta, una performance sobre identidad, resistencia, memoria y género.
- 21.30 horas. Poetry Slam Triangular Andaluz, con equipos de Córdoba, Granada y Sevilla en una competición de poesía oral al aire libre en la que el público decidirá el resultado.
Sábado 13 de junio
- 11.00 horas. Encuentro La vuelta al mundo en 149 slams, con Frank Klötgen, sobre su experiencia en festivales y competiciones de poesía escénica en distintos continentes.
- 12.30 horas. Mesa El poema y el cuerpo: cuando el texto trasciende el papel, con Joelle Taylor, Elsa Moreno y Mama Fiera.
- 20.00 horas. Micrófono abierto para artistas, poetas y autores locales.
- 22.00 horas. Cierre del festival con Elsa Moreno y Prácticas para inmanecer. Un acercamiento poético al estar presente, una propuesta poética y performativa sobre la presencia, el cuerpo y la experiencia íntima desde la escena.
Todas las actividades del Festival FLYPE serán de acceso libre hasta completar aforo, salvo el taller del viernes por la mañana, que requiere inscripción previa. La cita refuerza así el papel de la Biblioteca Felipe González como espacio cultural abierto y participativo, al tiempo que consolida a Sevilla como punto de encuentro para la poesía escénica, la literatura viva y las nuevas formas de creación.
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