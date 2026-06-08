Toros en El Puerto de Santa María 2026: todos los carteles con Morante de la Puebla, fechas y precios de las entradas

Ya es oficial. La Plaza Real de El Puerto de Santa María presentó el pasado viernes los carteles de su Temporada de Verano 2026, un abono de gran categoría que contará con la presencia de Morante de la Puebla en las cuatro corridas de toros anunciadas.

Además, el ciclo, que se celebrará entre el 27 de julio y el 9 de agosto, acogerá una novillada con picadores, un festejo de rejones y dos novilladas en formato de clases prácticas. Durante la presentación, el empresario Carlos Zúñiga destacó que “el epicentro taurino del verano estará en El Puerto este año” y agradeció de forma expresa la implicación de Morante en la configuración de los carteles. Además, defendió que la presencia del torero de La Puebla del Río en cuatro tardes convierte el abono en una cita histórica.

Quién torea en El Puerto en 2026

La temporada comenzará el viernes 31 de julio, a las 20.00 horas, con una novillada con picadores en la que se lidiarán ocho novillos de Rocío de la Cámara y Cortijo de la Sierra para Víctor Barroso, Gonzalo Capdevila, Samuel Castrejón y Antonio Santana, que debutará con picadores.

El sábado 1 de agosto, a las 20.00 horas, tendrá lugar la primera corrida de toros, con reses de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Juan Ortega. Al día siguiente, domingo 2 de agosto, también a las 20.00 horas, se lidiarán toros de Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, Roca Rey y Pablo Aguado.

El viernes 7 de agosto, a las 22.00 horas, se celebrará la Corrida del Bello Arte del Rejoneo Hispano-Lusa, en homenaje a Don Álvaro Domecq Romero. Se lidiarán seis toros de San Pelayo para Rui Fernandes, Diego Ventura, Joao Moura Caetano, Andrés Romero, Sebastián Fernández y Duarte Fernandes.

La programación continuará el sábado 8 de agosto, a las 20.00 horas, con toros de El Freixo para Morante de la Puebla, José Mari Manzanares y Daniel Crespo, torero de El Puerto. El domingo 9 de agosto, a las 20.00 horas, cerrarán el ciclo toros de Hermanos García Jiménez para Morante de la Puebla, Borja Jiménez y David de Miranda.

Carteles taurinos en el Puerto de Santa María 2026 / Circuitos taurinos

El abono se completa con dos novilladas en clase práctica para la Escuela Taurina La Gallosina de El Puerto. Se celebrarán el lunes 27 y el martes 28 de julio, ambas a las 20.00 horas, con la lidia de seis novillos cada día. Estas citas refuerzan la apuesta por la cantera y por los jóvenes valores del toreo, uno de los puntos destacados durante la presentación de la temporada.

Precios, abonos y venta de entradas

Los precios de las entradas sueltas oscilan entre los 20 euros en sol y los 195 euros en barrera de sombra. Los abonos varían entre los 100 y los 963 euros, según detalla la empresa Circuitos Taurinos.

La renovación y venta de abonos online comenzará a partir del 8 de junio en circuitostaurinos.es. En taquilla, la renovación y venta de abonos estará disponible del 18 al 22 de julio. La venta de entradas sueltas arrancará a partir del 23 de julio.

Precios de la temporada taurina de Verano 2026 en el Puerto de Santa María / Circuitos taurinos

El horario de taquillas será de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Además, el teléfono de información y venta será el 603 654 860, operativo a partir del 10 de julio.