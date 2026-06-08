Viva Suecia se reencuentra con Sevilla para hacer vibrar la Plaza de España

Cuando Rafa Val, vocalista de Viva Suecia, tenía 16 años visitó como un turista más la Plaza de España de Sevilla atraído por el rodaje de Star Wars. Este domingo, más de 8.000 personas se reunieron en el espacio diseñado por Aníbal González para corear todas y cada una de las canciones de la banda murciana. En medio, en estos años, Sevilla ha sido testigo de la explosión de la banda. Desde sus inicios en el circuito de salas reducidas hasta su paso por el Interestelar pasando por los premios MTV.

Ahora la Plaza de España, dentro del Festival Icónica Santa Lucía, ha consolidado a Viva Suecia como una de esos pocos grupos que empezaron con la etiqueta ‘indie’ pero que con cada disco, sin perder su identidad, han ido creciendo y ampliando su público hasta ser capaces de generar su propia gira de conciertos al margen de los festivales y del circuito de salas. Ese puerta que atravesaron Love of Lesbian o Vetusta Morla, y que ya han conseguido pasar también los murcianos que vienen ya acompañados por una amplia banda, nuevas voces e instrumentos y un guion muy trabajado que convierte cada uno de sus conciertos en una gran fiesta.

Y esa es quizá una de las claves del directo de Viva Suecia. Aunque hayan cambiado algunas cosas, ellos siguen mostrando la misma energía, entrega y conexión con el público que el primer día. Desde su entrada puntual a las 22.00 horas hasta su despedida dos horas después con todo el grupo reunido en las escaleras del escenario para dar las gracias una y otra vez al público que les acompañó en su reencuentro con Sevilla.

Mucho ha tenido que ver en esta evolución los dos últimos discos de Viva Suecia. El amor de la clase que sea (2022) y, sobre todo, Hecho en tiempos de paz (2025), el álbum que da pie a la gira que les condujo hasta el Icónica Santalucía Fest este domingo. Un derroche de energía que comienza y termina con dos de sus últimas canciones: Dolor y Gloria y Mala Prensa. En medio un repaso a toda la trayectoria. Desde sus orígenes más guitarreros hasta sus últimas piezas mucho más melódicas y abiertas a un público más amplio.

El público entregado en la Plaza de España coreó, saltó y bailó en todas y cada una de las canciones de la banda que son ya casi himnos del rock español: La Voz del Presidente, Suerte, Fuimos Feliz aquí, Todo lo que importa, Sangre o Bien. Letras enigmáticas, a veces hipnóticas, que como ellos mismos explican una y otra vez se pueden entender de muchas maneras. Pueden ser profundas, simples, tristes, alegres, reivindicativas. O todo a la vez.

“Podemos hacer ya el concierto que queremos, el que nos da la gana”, resumió Rafa Val. Y en ese espectáculo no se dejaron atrás casi ninguna de las canciones que se han convertido en la banda sonora de jóvenes y no tan jóvenes. Porque esa es otra de sus señas de identidad. La música de Viva Suecia no entiende de edades, ni de territorios.

Viva Suecia / Mauri Buhigas

Viva Suecia llevan con orgullo su origen murciano, esa comunidad hacia la que se ha desplazado el eje oriental de la música rock ‘indie’ que tuvo durante décadas a Granada como epicentro (Lori Meyers, Los Planetas, Niños Mutantes). Pero cada vez que visitan Sevilla demuestran de forma especial su conexión con Andalucía reforzada por los orígenes de su bajista Jess Fabric.

Y las grandes ocasiones, como el Icónica Santa Lucía Fest, reservan un espacio de su concierto para presumir de esa conexión. Para reivindicar una Andalucía que va más allá de los tópicos, para defender unas raíces en las que conviven Silvio, Triana o Kiko Veneno. Suena entonces el himno andaluz para que se coree como si fuera un single más que hermane durante unos instantes a las dos comunidades. “¡Viva Andalucía! ¡Viva Murcia¡”