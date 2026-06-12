Manu Sánchez se estrena en TVE con 'El perro andaluz' y supera en audiencia a 'El Hormiguero'

El debut de El perro andaluz, el nuevo programa de Televisión Española dirigido y presentado por el comunicador andaluz Manu Sánchez, arrancó este jueves con un 15,1 % de share y 1.282.000 espectadores, un resultado que, sumado al 28 % del México-Sudáfrica, permitió a La 1 liderar las audiencias del día.

Audiencias del estreno de El perro andaluz

Según han informado a EFE fuentes de la productora del programa, '16 escalones', el espacio fue el sexto más visto del día, en una jornada liderada por los 3,3 millones de espectadores del partido inaugural del Mundial de fútbol, y justo por debajo del informativo de las 21:00 horas de Antena 3 (1,4) y por encima de Sueños de libertad (1,2) en la misma cadena.

El programa del comunicador natural de Dos Hermanas contó en su estreno con el cantante Manuel Carrasco y el secretario general del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Miguel Ángel Revilla, y fue grabado horas antes de su emisión en el teatro Cartuja Center de Sevilla, donde se realizarán todos sus capítulos, en un contrato de la productora que tiene previsto llegar hasta enero de 2027.

La competencia televisiva de la noche

El perro andaluz superó en audiencia a El Hormiguero, que tenía una invitada también sevillana, María del Monte, y que fue el noveno programa más visto del día, con 1,2 millones y un índice de audiencia del 9,9 %, aunque no coincidieron en horario y parte de la audiencia del programa de Pablo Motos se había desplazado a La 1 para ver el México-Sudáfrica.