Marta Robles y Elías Cruz ganan el Premio Ateneo de Sevilla: 30.000 euros y publicación en otoño

La literatura sevillana ya tiene nuevos nombres propios: el jurado del Premio de Novela Ateneo ha concedido el galardón de este año, en sus dos modalidades, Novela Ateneo y Ateneo Joven, a los escritores Marta Robles y Elías Cruz, respectivamente.

El anillo de Eloísa, de Marta Robles Gutiérrez trata una crónica familiar que recorre más de un siglo de historia, iniciada en 1980. Por su parte, 'De sangre y sombra' de Elías Cruz Cardenas trata la existencia de un misterioso espacio destinado a custodiar libros prohibidos.

El fallo se ha dado a conocer en la tradicional cena celebrada en los Reales Alcázares de Sevilla, a la que ha asistido una representación de la sociedad civil y militar, entre los que se encontraban el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el presidente del Ateneo, Emilio A. Boja Malavé, junto con los representantes de las empresas patrocinadoras: Ayuntamiento de Sevilla, Almuzara Libros, Ámbito Cultural El Corte Inglés y Fundación Unicaja.

255 novelas y un ganador: el Premio Ateneo de Sevilla cierra su edición más participada

Por segundo año consecutivo, Editorial Almuzara será la encargada de la edición, distribución y promoción de las obras ganadoras, que llegarán a las librerías a comienzos del próximo otoño, coincidiendo con la celebración de la Feria del Libro de Sevilla.

En este sentido, Manuel Pimentel, editor de Almuzara, ha expresado su satisfacción por el desarrollo de la presente edición, afirmando que "estamos muy satisfechos del nivel de las novelas presentadas, así como de los escritores galardonados".

Asimismo, ha destacado el valor de una alianza editorial que "contribuye a dar visibilidad a nuevas voces y a consolidar trayectorias literarias", subrayando que "es un honor para Almuzara publicar el Premio Ateneo de Novela de Sevilla" y poniendo en valor la trayectoria de estos galardones, señalando que se trata de "uno de los premios más prestigiosos de la literatura sevillana".

Dotación económica y entrega de premios

Tras la cena servida por el restaurador Miguel Ángel, tuvo lugar la lectura del acta por parte del secretario general del Ateneo, Fernando Fabiani, así como la entrega de los premios. Uno de los aspectos más destacados de esta nueva convocatoria es el incremento de la dotación económica del Premio de Novela Ateneo de Sevilla, que alcanza los 30.000 euros que ha sido posible gracias a la colaboración de Fundación Unicaja, Ámbito Cultural, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla y la Editorial Almuzara, entidad encargada de la publicación, promoción y distribución de la obra ganadora.

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La convocatoria de este año ha vuelto a registrar una notable participación. El pasado 1 de marzo quedó cerrado el plazo de recepción de originales, habiéndose presentado 255 obras al Premio de Novela Ateneo de Sevilla y 32 obras al Premio Ateneo Joven.