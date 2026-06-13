Toros en Marbella: horario, cartel y dónde ver gratis por TV la corrida de Morante de la Puebla

Marbella abre este sábado su temporada taurina con una corrida de gran atractivo en honor a San Bernabé. El cartel estará encabezado por Morante de la Puebla y lo completarán Alejandro Talavante y David de Miranda, que lidiarán toros de El Freixo en el primer festejo del año en el coso marbellí.

Quién torea hoy en Marbella

La corrida de este sábado en Marbella anuncia toros de El Freixo para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y David de Miranda, en uno de los carteles más interesantes del inicio del verano en las plazas andaluzas.

Morante de la Puebla llega a esta cita después de firmar una Feria de Abril memorable. Solo el fallo con la espada le privó de salir a hombros el jueves de preferia en la Maestranza, pero aún perdura el recuerdo en la retina de los aficionados.Tras la grave cornada sufrida el Lunes de Pescaíto, el diestro cigarrero regresó a Sevilla el día del Corpus para volver a demostrar su dimensión y salir a hombros por la Puerta del Príncipe, llevado en volandas por las calles de la ciudad. Volverá a torear en agosto en Marbella con Manzanares y Aarón Palacio en la Corrida de los Candiles.

En segundo lugar actuará Alejandro Talavante, que llega en un momento de máxima inspiración en su temporada tras proclamarse triunfador de la Feria de San Isidro. El torero extremeño volvió a abrir la Puerta Grande de Las Ventas el pasado 8 de mayo, sumando así la séptima de su carrera en Madrid. Su relación con la plaza madrileña está marcada por triunfos de gran peso desde aquella tarde de su confirmación en 2007, cuando desorejó a un toro de Puerto de San Lorenzo.

Completa el cartel David de Miranda, otro de los nombres propios de la temporada tras su importante actuación ante los toros de El Parralejo. El onubense logró por segundo año consecutivo abrir la Puerta del Príncipe y se ha consolidado como uno de los toreros más en forma de 2026, encadenando triunfos de relieve en distintas plazas andaluzas.

A qué hora son los toros en Marbella

La corrida de toros comenzará a las 19.00 horas en la plaza de toros de Marbella, siendo el primer festejo de la temporada taurina en el municipio malagueño.

Dónde ver hoy en TV la corrida de la Maestranza

La corrida podrá seguirse en directo a través de Canal Sur TV, que ofrecerá una amplia cobertura con programa previo desde las 18:15. La narración y los comentarios correrán a cargo de Enrique Romero, que contará en los comentarios con la colaboración del maestro Ruiz Miguel y Ana María Romero y, en el callejón, con las entrevistas de Noelia López.