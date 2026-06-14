Canal Sur triunfa con la corrida de Morante de la Puebla en Marbella: 19,3% de share y lo más visto del día

La corrida de toros celebrada en Marbella fue lo más visto en Canal Sur Televisión. La amplia expectación generada por el festejo taurino desde el municipio malagueño, con Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y David de Miranda en el cartel, se convirtió este sábado en el gran éxito televisivo de la jornada.

Como viene siendo habitual cada fin de semana, Canal Sur volvió a apostar por la tauromaquia con una retransmisión de alto rendimiento para la cadena. Los datos de este sábado lo corroboran: el festejo, celebrado con motivo de la Feria de San Bernabé, anotó un 19,3% de cuota de pantalla y reunió a 310.000 espectadores de media. La corrida fue, además, lo más visto del día en Canal Sur y se situó como el espacio más visto entre las televisiones autonómicas.

La retransmisión permitió seguir una tarde marcada por el lleno de “No hay billetes” en la plaza de Marbella y por el interés de un cartel de gran tirón. Los comentarios corrieron a cargo de Enrique Romero, el maestro Ruiz Miguel y Ana María Romero, con Noelia López desde el callejón. La presencia de Morante de la Puebla, uno de los grandes nombres propios del momento, elevó la expectación de una cita en la que el triunfo artístico recayó especialmente en Alejandro Talavante y David de Miranda.

Talavante y David de Miranda, triunfadores en Marbella en una torera tarde de Morante de la Puebla

En lo estrictamente taurino, David de Miranda fue el máximo triunfador de la tarde tras cortar cuatro orejas en su debut en el coso marbellí. El onubense cuajó una importante actuación ante el tercer toro de El Freixo, premiado con la vuelta al ruedo, al que toreó con firmeza sobre ambos pitones y con el que puso en pie al público. En el sexto volvió a apostar por el triunfo con una faena de entrega y verdad.

También salió reforzado Alejandro Talavante, que cortó tres orejas en su regreso a Marbella después de haber sido el gran triunfador del festejo del pasado año. El extremeño dejó una faena larga, improvisada y de mucho contenido al quinto de la tarde, al que recibió con el capote a una mano y toreó después con variedad desde el inicio de rodillas. Al segundo ya le había cortado una oreja tras una labor con buenos pasajes al natural.

Morante de la Puebla sólo pudo cortar una oreja, lograda en el cuarto toro de la tarde tras una faena de inspiración, cadencia y gusto. El sevillano improvisó de salida una nueva suerte: recibió en la puerta de chiqueros al animal por verónicas de mano baja. Posteriormente, en su faena dejó los mejores momentos sobre la mano izquierda, con “Suspiros de España” sonando de fondo. En su primero, la condición del animal impidió un mayor lucimiento y el torero optó pronto por abreviar.