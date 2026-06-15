Canalleo, humo y mucho buen rollo en la ‘rave’ garrapatera de Los Delinqüentes en Icónica Santalucía Sevilla Fest

Entre olor a hierba, brindis de cervezas, palmas cómplices, mucho buen rollo y algo de nostalgia recibía este domingo el público de Icónica Santalucía Sevilla Fest a Los Delinqüentes, una de las bandas más refrescantes, luminosas y personales de la escena musical española que vuelve ahora a los escenarios con una gira única que celebra el 25 aniversario de la publicación de su ópera prima: El sentimiento garrapatero que traen las flores.

Tras casi 15 años de ausencia y con la presencia virtual de Er Migue, miembro fundador del grupo, desparecido trágicamente en 2004 con 21 años, el Canijo de Jerez y la Banda del Ratón ofrecieron más de dos horas y media de concierto donde repasaron éxitos como Nube de pegatina, A la luz del Lorenzo, La primavera trompetera, El aire de la calle o Tartarichi, que siguen siendo himnos vivos y protagonizando las mejores noches de reuniones con los colegas.

Con un tono distendido y fraternal, que reúne ya a varias generaciones de seguidores, como ellos mismos declararon a El Correo de Andalucía , los jerezanos convirtieron la Plaza España en una suerte de rave garrapatera en la que hicieron alarde de ese carácter desinhibido, canalla, sereno y sin pretensiones, tan insólito en este mundo polarizado y lleno de ego y ambición.

Así, hablando de jureles, de las cosas de carajotes, de los mecharos que no tienen piera y de las vivencias cotidianas de quienes reivindican las azoteas y las plazuelas con banquitos y risas compartidas, Los Delinqüentes, con la imagen de Er Migue proyectada en la pantalla y su voz en sincronía, recordaron una época a la que los asistentes, que acabaron colgando el sold out, parecían querer volver sin pensárselo. “Esta noche es la noche”, dijo El Canijo entregado antes de cantar Uno más.

Defensores de la idiosincrasia andaluza y su legado musical, tan en boga ahora entre otras agrupaciones, los artistas no se olvidaron de sus referentes, mencionando a los que no están (Desde Rafaelillo Amador a Silvio, pasando por Extremoduro) y convocando a “dos leyendas vivas, nuestros compadres, Mortadelo y Filemón: Pepe Begines y Kiko Veneno”, presentaron entre ovaciones. De esta forma, sentados en corrillo, en un tiny desk a la andaluza, interpretaron juntos el Rock del Cayetano y el tema de Kiko Veneno que dio nombre al grupo, después de improvisar el Bolillón de No me pises que llevo chanclas que el público pedía a coro.

Especialmente emotivo fue también el recuerdo a David de la Chica, Davile, cantante de Palocortao que en alguna ocasión sustituyó a Migue y que falleció el pasado mes de enero. A él le dedicaron Tabanquero, que interpretó en esta ocasión Albertucho, “el capitán cobarde y uno de los mejores letristas de este puto país”, quien les acompaña en la gira.

Como todos ellos, Los Delinqüentes crearon su propio universo musical a finales de los años 90, caracterizado por letras desenfadadas y una mezcla sonora que rompió moldes fusionando, de manera orgánica, el rock, el blues, el pop o el funk con el flamenco, la rumba y los pitos de carnaval hasta definir el inconfundible y auténtico espíritu garrapatero que resume una manera de estar en el mundo, la de tratar de ser feliz con lo que se tiene. “Haz el amor y no la guerra”, declararon en varias ocasiones.

Es cierto que las más de treinta canciones del repertorio se acabaron haciendo largas y el ritmo cayó en varios momentos del show, pese al empeño del grupo por mantener el entusiasmo. Tampoco ayudaba a la atención la escasa visibilidad del escenario que había en gran parte de la pista y el sonido débil, al que claramente le faltaban decibelios.

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Esto, y las actuaciones previas de Cervatana, que introdujo su atmósfera psicodélica a las 20 horas a pleno sol, y Tomasito, que fue atrayendo a los rezagados que tomaban refrigerios en los stand adyacentes con su desparpajo, contribuyeron también a generar un ambiente de festival playero que, más que a escuchar, invitaba a la dispersión y a la charla. Quizá, la mejor forma de rendir tributo a la música callejera.