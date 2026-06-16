José María Garzón presenta en la Nao Victoria los carteles de las novilladas de la Maestranza para julio

A escasos 600 metros de la Maestranza, la empresa Lances de Futuro, liderada por José María Garzón, ha presentado oficialmente los carteles de la 39ª edición de las Novilladas de Promoción, el ciclo que reunirá durante el último jueves de junio y el mes de julio a jóvenes promesas del toreo en el coso del Baratillo. Los festejos se celebrarán los jueves 25 de junio, 2 Julio, 9 Julio y 16 de julio.

La presentación ha tenido lugar este martes en el barco de la Nao Victoria, junto a la Torre del Oro, en un escenario distinto al habitual Salón de Carteles, comparando los 250 tripulantes que que dieron la vuelta al mundo y solo regresaron 18 de ellos. "Ahora esos 18 sois vosotros y podéis cambiar el futuro", expresó Garzón. Bajo el lema "Rumbo al futuro", los novilleros han podido ver sus nombres anunciados en los carteles de la Maestranza, con la ilusión de quienes afrontan una nueva oportunidad en una de las plazas más importantes del mundo.

"Rumbo al futuro": 18 novilleros en busca del triunfo

Las Novilladas de Promoción vuelven a convertirse en uno de los grandes atractivos de las noches de verano en Sevilla. El ciclo reúne a novilleros sin caballos destacados del momento y mantiene ese ambiente joven en los tendidos que cada año acompaña a estos festejos.

Los carteles fueron dados a conocer por José María Garzón, en un acto al que asistieron, Antonio Sanz, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ricardo Sánchez Antúnez, Manuel Alés, y matadores de toros que ejercen de profesor en las escuelas taurinas.

El ciclo constará de cuatro novilladas de promoción, todas con inicio a las 21.00 horas. Las tres primeras tendrán carácter clasificatorio, con seis novilleros en cada festejo, mientras que la cuarta será la final, en la que actuarán los tres triunfadores de las novilladas anteriores.

Al finalizar la tercera novillada clasificatoria, el jurado formado por "diferentes estamentos de la tauromaquia" se reunirá para decidir los tres finalistas de entre los que saldrá el triunfador del certamen.

Carteles de las novilladas de promoción

Los carteles serán los siguientes:

Jueves 25 de junio (1.ª Promoción): novillos de Polo Sáiz para Manuel León, Íñigo Norte, Ignacio Sabater, Armando Rojo, Cristóbal de Lara y Daniel García.

Jueves 2 de julio (2.ª Promoción): novillos de Toros de Pablo Mayoral para Curro Muñoz, Roberto Cordero, Antonio Santana, Cristian Restrepo, Manolo Martínez y Juanmi Vidal.

Jueves 9 de julio (3.ª Promoción): novillos de Antonio López Gibaja para Jaime de Pedro, Javier Spínola, Israel Guirao, Rodrigo Villalón, Nicasio Carbonell y Rojas Ramírez.

Jueves 16 de julio (Final): novillos de Gabriel Rojas para los novilleros triunfadores de los festejos anteriores.

Horario y entradas

Las entradas, que oscilan entre 10 euros en sol hasta 30 euros en barrera, podrán adquirirse por internet desde este 23 de junio. Además, las taquillas de la plaza abrirán el día de cada festejo en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

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Habrá un abono para los cuatro festejos con un 50% de descuento en sus localidades, además de un abono especial para jóvenes menores de 25 años sobre el precio de las entradas sueltas.