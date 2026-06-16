Kany García en Sevilla: la puertorriqueña con 6 Latin Grammy llega al Icónica Santalucía Sevilla Fest

Icónica Santalucía Sevilla Fest recibe este miércoles 17 de junio a Kany García, una de las voces más respetadas del pop latino actual. La artista puertorriqueña actuará en la Plaza de España de Sevilla, donde repasará algunos de los grandes temas de su trayectoria junto a nuevas composiciones. Las entradas para el concierto están disponibles en la web oficial del festival, www.iconicafest.com.

Nacida en Toa Baja, Puerto Rico, Kany García se ha consolidado como una de las cantautoras latinas más reconocidas de su generación. Desde su debut en 2007 con Cualquier Día, la artista ha destacado por una propuesta marcada por la sensibilidad lírica, la fuerza interpretativa y una voz íntima capaz de moverse entre el pop, la balada y los ritmos contemporáneos.

A lo largo de su carrera, Kany García ha construido un repertorio centrado en temas universales como el amor, la resiliencia, la identidad y el empoderamiento. Esa capacidad para conectar con el público le ha valido el reconocimiento de la crítica y numerosos premios, entre ellos seis Latin Grammy, además de decenas de candidaturas.

Entre sus trabajos más destacados figuran discos como Boleto de Entrada, Soy Yo, Contra el Viento y Mesa Para Dos, este último galardonado con el Latin Grammy al Mejor Álbum Cantautor. Su trayectoria refleja una evolución artística constante, siempre fiel a una forma de componer honesta, emocional y contemporánea.

El concierto en Sevilla forma parte del cartel de Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026, que vuelve a reunir en la Plaza de España a grandes nombres nacionales e internacionales. La cita con Kany García permitirá al público sevillano disfrutar de una de las voces más profundas del panorama latino en un entorno único.

La edición de este año cuenta con una programación especialmente amplia, con artistas como Aitana, Pablo Alborán, Raphael, Romeo Santos, Prince Royce, Isabel Pantoja, Robbie Williams, Lenny Kravitz, Hombres G, Juan Luis Guerra, Marilyn Manson, Moby, Maroon 5, Rubén Blades, Jamiroquai, The Prodigy y Sting, entre otros.

Con esta actuación, Icónica Santalucía Sevilla Fest refuerza su apuesta por una programación diversa y de alcance internacional, convirtiendo la Plaza de España en uno de los grandes escenarios musicales del verano en Sevilla.