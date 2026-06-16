La ROSS pone a la venta las entradas para todos los conciertos del ciclo Sinfónico 2026-2027

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), pone hoy a la venta las entradas sueltas para los conciertos de su ciclo Sinfónico, eje principal de su temporada 2026-2027. Este programa está integrado por 15 programas de abono, equivalentes a 30 conciertos, e incluye grandes obras como El Mesías de Händel y la Sinfonía nº 1 de Mahler, además de composiciones de autores como Prokófiev, Glazunov o Wagner.

Bajo el lema Contrastes, la nueva temporada plantea un itinerario musical amplio y variado, en el que conviven las grandes partituras del repertorio clásico con propuestas contemporáneas. Uno de los ejes fundamentales será la figura de Beethoven, con motivo del 200 aniversario de su fallecimiento, en una programación que contará con la dirección del Director Titular de la ROSS, Lucas Macías, junto a destacados directores invitados de prestigio internacional como Eun Sun Kim, Kirill Karabits, Nuno Coelho, Martyna Pastuszka, Jaume Santonja, Shi-Yeon Sung o György Györiványi Ráth.

La temporada comenzará con la interpretación de la Misa de Réquiem de Giuseppe Verdi, dirigida por Lucas Macías, que contará con un elenco vocal internacional de primer nivel formado por Masabane Cecilia Rangwanasha, Silvia Tro Santafé, Enea Scala y Marko Mimica, además de la participación del Coro del Teatro de la Maestranza.

Grandes obras del ciclo sinfónico

A lo largo del ciclo sinfónico se ofrecerán títulos de gran envergadura como El Mesías de Händel, la Sinfonía nº 1 de Mahler, la Sinfonía nº 7 de Bruckner, Don Quijote de Richard Strauss o Cuadros de una exposición de Mussorgski/Ravel. El repertorio se completará con obras de compositores como Prokófiev, Glazunov o Wagner, así como con las Sinfonías nº 5 y nº 9 de Shostakóvich. También figuran piezas como Las danzas fantásticas de Turina, el Concierto para violonchelo y orquesta de Lutosławski o Las cuatro estaciones recombinadas de Vivaldi en la versión de Max Richter, que la ROSS interpretará por primera vez en Sevilla tras su gran éxito internacional.

El programa incorpora además una firme apuesta por la creación actual, con el estreno absoluto de dos obras: una del compositor Alberto Carretero y la versión sinfónica de una pieza de Borja Mariño. A ello se suma el estreno en España de una composición de Ivan Karabits, reforzando el diálogo entre repertorio histórico y nuevas creaciones. Completan este apartado el homenaje de Josep Planells al músico barroco valenciano Joan Cabanilles en Contrafactum, y la obra Estructura I del compositor David Moliner.

Feeling ROSS y sesiones escolares

Además, la ROSS mantiene disponibles las entradas para el ciclo Feeling ROSS, que reúne algunas de las citas más destacadas de la temporada. Entre ellas se encuentran los conciertos de Navidad y Año Nuevo en el Teatro de la Maestranza; Lo Mejor de los Musicales y Reza Sevilla en Fibes; y las Noches en los Jardines del Alcázar, que consiste en un concierto especial por el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, con Javier Perianes en el Patio de la Montería. A esta programación se suma también una Gala de Zarzuela en el Teatro Lope de Vega, protagonizada por la soprano sevillana de proyección internacional Leonor Bonilla. También permanece abierto el periodo de reserva de plazas para las sesiones escolares.

Las entradas para cada concierto del ciclo Gran Sinfónico ya están disponibles en el siguiente enlace.

Asimismo, continúa activo el proceso de renovación y adquisición de abonos para la temporada 2026/2027, que se desarrollará entre septiembre de 2026 y julio de 2027 en el Teatro de la Maestranza. Los abonos pueden renovarse o adquirirse por teléfono, en el 954 56 16 69, de lunes a viernes en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, de manera presencial en la taquilla del Teatro de la Maestranza en ese mismo horario, o a través de la zona personal de la web de la ROSS.