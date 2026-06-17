Huelva presenta unos carteles de Colombinas por todo lo alto: Morante de la Puebla, Roca Rey y doblete de David de Miranda

La Plaza de Toros de La Merced presentó este martes la Feria Taurina de Colombinas 2026, un ciclo que vuelve a colocar a Huelva en el primer plano del calendario taurino con carteles de máxima expectación. La empresa Toros La Merced, dirigida por José Luis Pereda López, ha diseñado una feria marcada por la presencia de las figuras - Morante de la Puebla y Roca Rey-, el protagonismo onubense de David de Miranda y el regreso de una ganadería legendaria como Miura.

El serial acogerá seis festejos desde el miércoles 29 de julio hasta el lunes 3 de agosto, incluyendo una clase práctica, una novillada con picadores, tres corridas de toros y una de rejones.

El doblete de David de Miranda

El gran nombre propio de la feria será David de Miranda. El torero de Trigueros hará doblete en Colombinas después del triunfo cosechado en Sevilla por segundo año consecutivo. Su salida por la Puerta del Príncipe le sirvió para alcanzar un acuerdo entre su apoderado, Enrique Ponce, y el empresario de Huelva, José Luis Pereda. Su inclusión en dos tardes refuerza el peso local del abono y confirma la apuesta de La Merced por el torero onubense, que llega lanzado tras su buen momento que atraviesa.

La presentación reunió a autoridades, profesionales del sector, aficionados y representantes del tejido social onubense en un acto que llenó el patio de butacas y que sirvió también para reconocer a David de Miranda por el décimo aniversario de su alternativa.

Huelva presenta una Feria de Colombinas por todo lo alto / Toros La Merced

De Morante de la Puebla al regreso histórico de Miura

De Miranda actuará el sábado de Colombinas en un cartel de máxima categoría junto a Miguel Ángel Perera y Andrés Roca Rey, con toros de Juan Pedro Domecq. Será una de las grandes citas del ciclo, con la presencia del peruano, una de las figuras más taquilleras del escalafón.

El segundo pase de David de Miranda llegará el 3 de agosto, Día Grande de las Colombinas, en una corrida de enorme atractivo junto a Morante de la Puebla y Daniel Luque. La terna lidiará seis toros de distintas ganaderías, una fórmula con la que la empresa quiere devolver protagonismo a la gran corrida del Día de Huelva y proyectar la feria a nivel nacional. El cartel reúne, además, al torero triguereño con dos nombres de máximo interés: un Daniel Luque que fue uno de los triunfadores de la pasada temporada en La Merced y un Morante de la Puebla que está firmando una campaña marcada por faenas históricas en distintas plazas de España.

Cartel 2026 de la temporada taurina en Huelva / Toros La Merced

Otro de los grandes acontecimientos del abono será el regreso de Miura al coso onubense. La legendaria ganadería de Zahariche volverá a estar anunciada en Huelva casi medio siglo después de su última comparecencia, fechada en 1977. El cartel lo integrarán El Fandi, Manuel Escribano y Alejandro Conquero, en una de las corridas con mayor carga histórica de la feria.

La programación se completa con la apuesta por la cantera, con el V Certamen “Huelva es Torera. Objetivo La Merced”, una novillada sin caballos de carácter benéfico a favor del Banco de Alimentos de Huelva, y una novillada con picadores con los onubenses Carlos Tirado y Guillermo Luna, junto al reciente triunfador de San Isidro Julio Norte. También habrá una corrida de rejones con toros de Fermín Bohórquez.

Todos los festejos comenzarán a las 20.00 horas de la tarde.

Carteles de la Feria de las Colombinas 2026

Miércoles, 29 de julio. Novillada sin picadores. Tres novillos de Manuel Ángel Millares y tres de Arucci para un sexteto de actuantes que salga del proceso de selección.

Novillada sin picadores. Tres novillos de y tres de para un sexteto de actuantes que salga del proceso de selección. Jueves, 30 de julio. Novillada con picadores. Seis utreros de José Luis Cochicho para el salmantino Julio Norte y los onubenses Carlos Tirado y Guillermo Luna.

Novillada con picadores. Seis utreros de para el salmantino y los onubenses y Viernes, 31 de julio. Corrida de Toros. Seis toros de Miura para David Fandila ‘El Fandi’, Manuel Escribano y Alejandro Conquero.

Corrida de Toros. Seis toros de para y Sábado, 1 de agosto. Corrida de toros. Seis toros de Juan Pedro Domecq para Miguel Ángel Perera, Andrés Roca Rey y David de Miranda.

Corrida de toros. Seis toros de para y Domingo, 2 de agosto. Corrida de rejones. Seis toros de Fermín Bohórquez para Andy Cartagena, Diego Ventura, Andrés Romero, Guillermo Hermoso de Mendoza, Sebastián Fernández y la presentación del portugués Duarte Fernandes.

Corrida de rejones. Seis toros de para y la presentación del portugués Lunes, 3 de agosto. Corrida de toros. Seis toros de diferentes hierros Juan Pedro Domecq, Torralta, Cayetano Muñoz, Jose Luis Pereda, Santiago Domecq y Domingo Hernández para Morante de La Puebla, Daniel Luque y David de Miranda.

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Con estos carteles, Huelva aspira a consolidar unas Colombinas de primer nivel, con Morante de la Puebla, Roca Rey y un David de Miranda anunciado por partida doble como grandes reclamos de una feria que mira a las figuras, recupera historia con Miura y mantiene una fuerte identidad onubense.