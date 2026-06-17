Luz, sonido y arte barroco en la nueva experiencia nocturna de la Iglesia del Salvador: horarios y precios

La Iglesia del Salvador de Sevilla estrenará este jueves, 18 de junio, a las 22:00 horas, 'De Angelis', una visita sensorial en la que la luz, el sonido y la “majestuosa” arquitectura barroca del templo se entrelazan para mostrar al público la presencia angélica que, según la propuesta, ha acompañado históricamente a este espacio sagrado.

Una experiencia inmersiva en el Salvador

Según ha detallado el Cabildo Catedral en una nota de prensa, la nueva visita invita al espectador a contemplar el templo "con otros ojos". Las bóvedas, los retablos y los rincones más recónditos del Salvador se transformarán bajo sutiles proyecciones lumínicas que "darán vida a los coros angélicos", mientras una banda sonora envolvente acompañará cada instante con música sacra y composiciones originales.

Horario y precio de la visita La visita tendrá una duración aproximada de una hora y se desarrollará en horario nocturno, entre las 22:00 y las 23:00 horas. La organización advierte de que tanto los días como los horarios previstos pueden sufrir modificaciones en caso de celebración de actos extraordinarios. El precio de la entrada será único, de 20 euros por persona, sin reducciones ni descuentos para ningún tipo de colectivo. Además, se especifica que no se trata de una visita guiada.

De esta manera, la visita "nos sumerge en un profundo itinerario espiritual y artístico". El diseño de luces y el discurso narrativo otorgarán un papel central a tres de los pilares devocionales y artísticos del templo como son la Virgen de las Aguas, la Eucaristía y la Transfiguración del Señor.

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Asimismo, se trata de un viaje "entre lo visible y lo invisible, entre el misterio que custodian los ángeles y la gloria que anuncian", cuyas entradas ya están disponibles para su compra anticipada en la web del Cabildo.