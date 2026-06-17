Manuel Carrasco anuncia nuevas entradas para sus conciertos en Sevilla en el Estadio de la Cartuja

El artista Manuel Carrasco ha puesto este miércoles, 17 de junio, nuevas entradas adicionales a la venta para sus esperados conciertos en Sevilla de los próximos 19 y 20 de junio en La Cartuja, una ampliación posible tras realizar "ajustes" en la producción del espectáculo.

Entradas para Manuel Carrasco en Sevilla

De esta forma, ha incrementado las posibilidades de asistir el viernes a una cita que ha sido titulada como 'Corazón Salvaje'. Posteriormente, el sábado, se encontrará por última vez este mes con la capital andaluza en el escenario con un encuentro bajo el lema 'Pueblo Salvaje'.

Estos se enmarcan en un conjunto de cuatro conciertos ofrecidos en la capital andaluza con los que pretende ofrecer una propuesta "inédita" y ser el primer artista español que " convierte un estadio en residencia de cuatro noches, cada una dedicada a un álbum diferente lanzado durante esta última década", estos son 'Bailar el viento', 'La cruz del mapa', 'Corazón y flecha' y 'Pueblo salvaje'.

Gira Pueblo Salvaje II

Este año ya actuó en Sevilla, el pasado 17 de mayo, en un concierto que sirvió de arranque de su gira, bautizada con el nombre 'Pueblo Salvaje II', su noveno disco, en el que logró congregar a 70.000 personas. Las entradas, que salieron a la venta meses atrás, en diciembre, se agotaron a los pocos minutos.