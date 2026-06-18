Cine
El biopic de Rocío Jurado arranca en Chipiona: el impactante parecido de la actriz y los detalles del reparto
La serie, compuesta por cuatro capítulos, reconstruirá la vida y carrera de ‘La más grande’, desde sus inicios en la canción hasta su consagración como una de las artistas más icónicas de España
Entre el sol radiante de Chipiona y la afluencia de quienes aprovechan ya el inicio de las vacaciones, el municipio gaditano se ha convertido en escenario del rodaje de la serie biopic dedicada a Rocío Jurado. La producción, centrada en la vida de ‘La más grande’, coincide con el 20 aniversario de su muerte y repasará algunos de los momentos más importantes de su trayectoria personal y profesional.
La serie, compuesta por cuatro capítulos y producida por Boomerang TV, recorrerá su infancia, sus primeros pasos en el mundo de la canción y su ascenso a la fama hasta convertirse en una de las figuras más importantes de la música española. También abordará sus grandes historias de amor con Pedro Carrasco y José Ortega Cano, así como su faceta como madre de Rocío Carrasco, Gloria Camila y José Fernando.
Las grabaciones han comenzado en medio de una gran expectación en las calles de Chipiona y en el paseo marítimo, donde numerosos curiosos se han acercado para presenciar las primeras escenas del rodaje. Una de las imágenes que más ha llamado la atención ha sido la de la actriz que interpretará a Rocío Jurado en su etapa adulta.
Una de las escenas más recordadas
Entre las secuencias grabadas y captadas por Europa Press figura una visita de Rocío Jurado al santuario de la Virgen de Regla junto a José Ortega Cano, después de que la cantante hiciera público que padecía un cáncer de páncreas. Para recrear ese momento, la actriz aparece caracterizada con uno de los looks más recordados de la chipionera: un chándal verde, foulard al cuello del mismo tono, el pelo caoba recogido en una coleta y grandes gafas de sol.
La producción busca recrear con detalle algunos de los momentos más reconocibles de la vida pública de Rocío Jurado, una artista cuya figura continúa muy presente en la memoria colectiva dos décadas después de su fallecimiento.
Reparto de la serie biopic de Rocío Jurado
Según ha desvelado Poco Pasa TV, serán tres actrices las que interpreten a Rocío Jurado. Carmen Raigón y Marta Hoyos en su etapa más joven, mientras que Susana Córdoba en su etapa adulta.
Por el momento, uno de los nombres confirmados del reparto es el de Martiño Rivas, que se meterá en la piel de Pedro Carrasco, primer marido de la cantante y padre de Rocío Carrasco. Sin embargo, el actor todavía no ha sido visto en las grabaciones de Chipiona.
El inicio del rodaje en la tierra natal de Rocío Jurado supone el primer paso de una serie llamada a despertar una gran expectación por la dimensión artística, familiar y sentimental de una de las voces más importantes de la historia reciente de España.
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