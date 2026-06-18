Circada, EmPEÑAdos por Sevilla, Mangafest y K-Power protagonizan la agenda cultural sevillana del fin de semana

La agenda cultural de Sevilla reúne esta semana propuestas de patrimonio histórico, circo contemporáneo, flamenco en los barrios, exposiciones, música y cultura pop, en una programación impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, entre el 18 y el 24 de junio.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, mantiene su “compromiso con una programación cultural diversa, accesible y conectada con la identidad de la ciudad. Esta semana, a través de propuestas que ponen en valor nuestro patrimonio histórico, respaldan la creación contemporánea y refuerzan la presencia del flamenco en los barrios, acercando la cultura a la ciudadanía desde distintos espacios y disciplinas”.

Novedades de la agenda cultural en Sevilla

Ciclo de conferencias ‘Sevilla: Historia y Patrimonio’

La última cita del ciclo de conferencias Sevilla: Historia y Patrimonio abordará el impacto de una de las mayores tragedias de la historia de la ciudad con la ponencia 1649: la Sevilla de la peste, a cargo del historiador y fundador de Ispavilia, Jesús Pozuelo, en una sesión que pondrá el foco en la Sevilla del siglo XVII dentro de este recorrido divulgativo por el pasado y el patrimonio hispalense.

Día: 18 de junio

Lugar: Real Fábrica de Artillería

Hora: 20:30 horas

Acceso libre hasta completar aforo

Circada y circo contemporáneo

La utopía de las cosas pequeñas es el lema de la 19ª edición de Circada, que desplegará su programación por Sevilla hasta el 21 de junio. Convertirá distintos espacios de la ciudad en escaparate del circo contemporáneo, con espectáculos de calle y sala, galas, showcases, coproducciones y actividades profesionales.

La XIX edición de Circada cerrará su programación en Sevilla del 18 al 21 de junio con nuevas citas de la Sección Oficial en Sala TNT y la Real Fábrica de Artillería. En este tramo final, el festival reunirá propuestas de circo contemporáneo, clown, improvisación y creación escénica con Cia Babaus, La Córcoles, Sevilla Impro Club, Escarlata, Eunoia Kolektiva y Xampatito Pato.

La programación de los últimos días de Circada combinará espectáculos de sala dentro de la programación oficial del festival que incluye:

Simplofonía

Día: 18 y 19 de junio

Lugar: Sala TNT

Hora: 20:00 horas

Entradas: 13 euros general y 9 euros con descuento. Pack con ‘Carena’: 16 euros.

Carena

Día: 18 y 19 de junio

Lugar: Sala TNT

Hora: 21:30 horas

Entradas: 7 euros general. Pack con ‘Simplofonía’: 16 euros.

De bote en bote

Día: 19 de junio

Lugar: Sala TNT

Hora: 22:30 horas

Entradas: 3 euros general.

La grUtesca

Día: 20 y 21 de junio

Lugar: Real Fábrica de Artillería

Hora: 20:00 y 22:00 horas

Entradas: 8 euros general y 6 euros con descuento.

Tenet

Día: 20 de junio

Lugar: Real Fábrica de Artillería

Hora: 21:00 horas

Entradas: 8 euros general y 6 euros con descuento.

Compaña

Día: 21 de junio

Lugar: Real Fábrica de Artillería

Hora: 21:00 horas

Entradas: 8 euros general y 6 euros con descuento.

Consulta toda la información y la programación completa del festival circense en www.festivalcircada.com.

Flamenco en los barrios de Sevilla

Ciclo ‘EmPEÑAdos por Sevilla’

EmPEÑAdos por Sevilla regresa con una programación renovada de más de 40 recitales flamencos en peñas de distintos barrios, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de Sevilla con la descentralización cultural y el impulso al flamenco como seña de identidad. Bajo la dirección artística de Luis Ybarra y en colaboración con la Unión de Peñas Flamencas, esta propuesta del programa municipal ‘Promoción del Flamenco’ refuerza el apoyo económico a las peñas y garantiza el acceso gratuito hasta completar aforo.

Manuel Romero

Día: viernes, 19 de junio

Hora: 21.00 horas

Lugar: Peña Flamenca Cerro del Águila

Carmela Riqueni

Día: sábado, 20 de junio

Hora: 13.30 horas

Lugar: Peña Flamenca La Jumoza

Cultura joven en FIBES

FIBES: ‘K-POWER: El Musical K-Pop’

K-POWER: El Musical K-Pop el próximo 20 de junio con una propuesta dirigida al público joven que sigue el recorrido de tres artistas coreanas decididas a abrirse camino en la escena internacional, en un montaje que combina coreografías, canciones y una historia sobre la amistad, la pasión y la autenticidad frente a las exigencias de la industria musical.

Día: sábado, 20 de junio

Lugar: Fibes II

Hora: 18:00 horas

Entradas desde 27,50 euros fibestickets.es

FIBES: Mangafest Summer Edition

Vuelve el Mangafest Summer Edition a FIBES. Los días 20 y 21 de junio se celebra una nueva edición dedicada al manga, la cultura asiática, los videojuegos, el cosplay y la ficción, en una programación pensada para todos los públicos que contará, entre otros invitados, con la actriz Natalia Tena, además de propuestas gastronómicas, zonas temáticas y actividades infantiles.

Día: 20 y 21 de junio

Lugar: FIBES I - Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla

Hora: 10:00-21:00h

Entradas: desde 14 euros. Más información en fibes.es

Exposiciones en Sevilla

‘Ritos, retos y restos’, últimos días

Ritos, retos y restos propone una reflexión sobre los procesos previos a la creación artística a través de la obra de seis artistas -Belén García-Mendoza, Bárbara Pérez, Celia Macías, Ana Rod, Lusesita y José Luis Vicario- que exploran la relación entre materia, memoria, intuición y ritualidad.

La muestra dialoga con la identidad artesanal y patrimonial del Centro de la Cerámica de Triana.

Día: Hasta el 26 de junio de 2026

Lugar: Centro de la Cerámica de Triana

Hora: Martes - Sábado: 10:00-20:00 horas |

Domingos y festivos: 10:00-15:00 horas

Entrada libre hasta completar aforo

Exposición ‘Maquinaciones para un decenio’, de Pive Amador

La Sala Atín Aya acoge hasta el próximo 20 de septiembre la exposición Maquinaciones para un decenio (Años 70, siglo XX), del artista sevillano Pive Amador, una muestra comisariada por Fran G. Matute que reúne más de 200 fotografías -muchas de ellas inéditas- para recorrer la Sevilla de los años 70 a través de una mirada ligada a la contracultura, la música y la transformación social de la ciudad.

La muestra recupera el legado fotográfico de una figura clave de la cultura sevillana, vinculada también a artistas como Lole y Manuel, Veneno, Pata Negra, Imán y Silvio.

Día: Hasta el 20 de septiembre de 2026

Lugar: Sala Atín Aya

Hora: Martes a sábado, de 11:00-14:00 horas y de 18:00-21:00 horas | Domingos y festivos, de 11:00-14:00 horas

Exposición ‘Te dormirás y soñarás con la canción de las flores’, de Raquel Algaba

Raquel Algaba revisa el mito de los comedores de loto para reflexionar sobre una sociedad entregada al presente inmediato, al hedonismo y a la fragilidad de la conciencia.

A través de esculturas de cerámica pintada, dibujos y escenografías silenciosas, la artista sevillana plantea una lectura crítica y poética sobre conceptos como la felicidad, la utopía, el deseo o la memoria, incorporando además referencias interculturales que conectan imaginarios de Oriente y Occidente.

Día: Hasta el 20 de septiembre

Lugar: Real Fábrica de Artillería

Horario: Lunes-sábado, de 11:00 a 20:00 horas

Domingos y festivos, de 10:00 a 14:00 horas

Entrada libre hasta completar aforo

Exposición ‘Hierve el huerto, ‘Oh,oh! – Irene Infantes

Hierve el huerto, ¡oh, oh! propone en la Real Fábrica de Artillería un recorrido por la memoria, la materia y el territorio a través del trabajo de la artista sevillana Irene Infantes, en una muestra comisariada por Blanca del Río que dialoga con el pasado agrícola y la historia industrial del enclave.

Concebida específicamente para este espacio patrimonial, Hierve el huerto, ¡oh, oh! traza una lectura contemporánea del lugar mediante un lenguaje visual que conecta historia, arquitectura y materiales, y podrá visitarse con entrada libre hasta el próximo 20 de septiembre.

Día: Hasta el 20 de septiembre

Lugar: Real Fábrica de Artillería

Hora: Lunes-sábado, de 11:00 a 20:00 horas

Domingos y festivos, de 10:00 a 14:00 horas

Horario durante la Feria de Abril: de martes 21 al domingo 26 de abril, de 10:00 a 15:00 horas. El miércoles 22 de abril, festivo, cerrado.

Entrada libre hasta completar aforo

Música clásica y jóvenes intérpretes

I Concurso de Música de Cámara y para Solista Joaquín Turina para jóvenes intérpretes

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha convocado el I Concurso de Música de Cámara y para Solista Joaquín Turina, una iniciativa dirigida a jóvenes intérpretes menores de 31 años -solistas o en formaciones de cámara de hasta siete integrantes- que busca fomentar el estudio, la interpretación y la difusión del repertorio del compositor sevillano, al tiempo que apoya la proyección profesional de nuevos talentos.

El certamen, de vocación internacional, se desarrollará en una primera fase de preselección no presencial y una fase final presencial abierta al público, en la que los participantes seleccionados deberán interpretar un programa de entre 30 y 40 minutos que incluirá al menos una obra de Joaquín Turina.

• Plazo de presentación de solicitudes: 60 días naturales desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

• Solicitud: A través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Sevilla, registros habilitados o correo electrónico conforme a las bases.

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• Premios: Siete galardones con una dotación total de 15.000 euros.