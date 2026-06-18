Música
Kany García conquista Sevilla con emoción, raíces y alma latina
La ganadora de seis Latin Grammy repasó sus éxitos más conocidos en el Icónica Santalucía Sevilla Fest, conectando con la audiencia.
Kany García puso el broche latino a una noche mágica en Icónica Santalucía Sevilla Fest. La puertorriqueña, seis veces ganadora de un Latin Grammy, se reencontró este miércoles con el público sevillano -en su mayoría también latino- al ritmo de algunos de sus temas más emblemáticos. Con canciones como García, Te lo agradezco, Confieso, Que vuelva o DPM, levantó a una plaza entregada y emocionada. Cantó y habló. De diversidad, de paz, de puentes frente a las fronteras y de raíces. Se acordó de Palestina, se emocionó al hablar de su mujer y sacó su garra por todas aquellas personas que aún cargan con el corazón roto. Bajo un cielo limpio, con la luna infiltrada en la escena y en un escenario de ensueño, Kany García dejó su voz en Sevilla.
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