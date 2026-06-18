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Música

Kany García conquista Sevilla con emoción, raíces y alma latina

La ganadora de seis Latin Grammy repasó sus éxitos más conocidos en el Icónica Santalucía Sevilla Fest, conectando con la audiencia.

El pop latino de Kany García ilumina la Plaza de España en el Icónica Santalucía Sevilla Fest

El pop latino de Kany García ilumina la Plaza de España en el Icónica Santalucía Sevilla Fest

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El pop latino de Kany García ilumina la Plaza de España en el Icónica Santalucía Sevilla Fest / Óscar Romero / Mauri Buhigas

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Rocío Soler Coll

Rocío Soler Coll

Sevilla

Kany García puso el broche latino a una noche mágica en Icónica Santalucía Sevilla Fest. La puertorriqueña, seis veces ganadora de un Latin Grammy, se reencontró este miércoles con el público sevillano -en su mayoría también latino- al ritmo de algunos de sus temas más emblemáticos. Con canciones como García, Te lo agradezco, Confieso, Que vuelva o DPM, levantó a una plaza entregada y emocionada. Cantó y habló. De diversidad, de paz, de puentes frente a las fronteras y de raíces. Se acordó de Palestina, se emocionó al hablar de su mujer y sacó su garra por todas aquellas personas que aún cargan con el corazón roto. Bajo un cielo limpio, con la luna infiltrada en la escena y en un escenario de ensueño, Kany García dejó su voz en Sevilla.

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