Kany García conquista Sevilla con emoción, raíces y alma latina

Kany García puso el broche latino a una noche mágica en Icónica Santalucía Sevilla Fest. La puertorriqueña, seis veces ganadora de un Latin Grammy, se reencontró este miércoles con el público sevillano -en su mayoría también latino- al ritmo de algunos de sus temas más emblemáticos. Con canciones como García, Te lo agradezco, Confieso, Que vuelva o DPM, levantó a una plaza entregada y emocionada. Cantó y habló. De diversidad, de paz, de puentes frente a las fronteras y de raíces. Se acordó de Palestina, se emocionó al hablar de su mujer y sacó su garra por todas aquellas personas que aún cargan con el corazón roto. Bajo un cielo limpio, con la luna infiltrada en la escena y en un escenario de ensueño, Kany García dejó su voz en Sevilla.