Raphael: “La Plaza de España es uno de los escenarios más impresionantes que hay, Sevilla respira arte por los cuatro costados”

Pocos artistas pueden presumir de seguir emocionando con su música más de sesenta años después de su debut. Raphael (1943) no solo lo ha conseguido, sino que continúa agrandando su leyenda llenando escenarios con el poder más preciado: su música. Reconocido en los Latin Grammy como Persona del Año (2025) y convertido en un fenómeno que trasciende generaciones, el cantante regresa este jueves a la Plaza de España de Sevilla, uno de los escenarios más especiales de su trayectoria reciente. Su vuelta a Icónica Santalucía Sevilla Fest supone el reencuentro de dos historias que crecieron juntas desde la primera edición del festival en 2021. Raphael responde a El Correo de Andalucía para hablar sobre su concierto, Sevilla y una carrera irrepetible.

Pregunta. Vuelve a la Plaza de España de Sevilla cinco años después de su anterior paso por Icónica Santalucía Sevilla Fest. ¿Qué recuerdo conserva de aquella noche y qué Raphael llega ahora en 2026?

Respuesta. Guardo un recuerdo magnífico. Icónica es un festival único y la Plaza de España es uno de los escenarios más impresionantes que existen. Allí se crea una atmósfera muy especial. Llego con la misma ilusión de siempre y con un espectáculo que resume muy bien quién soy hoy como artista: Raphaelísimo. Es decir, Raphael en superlativo, con las grandes canciones que han marcado mi carrera y también con temas de mi último trabajo, Ayer... aún, mi homenaje a la canción francesa.

Pregunta. Este concierto se presenta dentro de Raphaelísimo, un espectáculo que celebra una trayectoria única en la música en español. ¿Qué significa para usted mirar hacia atrás y ver todo lo que ha construido?

R. La verdad es que no soy una persona que viva demasiado pendiente del pasado. Lo agradezco profundamente porque es lo que me ha traído hasta aquí, pero prefiero mirar hacia adelante. El futuro siempre es más interesante porque está por escribir. El pasado debe servir como aprendizaje y como cimiento, nunca como lugar donde quedarse instalado.

Pregunta. La Plaza de España no es un recinto cualquiera: es patrimonio, ciudad, memoria... ¿Cambia su forma de interpretar cuando el escenario tiene tanta personalidad?

R.Sí, inevitablemente. Los espacios también tienen alma y la Plaza de España posee una personalidad incomparable. Su belleza, su historia y su monumentalidad generan un entorno inmejorable. Además, para mí tiene un significado añadido porque recientemente recordaba, gracias a un periodista sevillano, que mi primera actuación en Sevilla fue precisamente allí, en 1959. Volver tantos años después a ese mismo escenario tiene algo muy emocionante.

"Mi primera actuación en Sevilla fue precisamente en la Plaza de España, en 1959. Volver tantos años después a ese mismo escenario tiene algo muy emocionante."

Raphael en la foto del cartel del concierto de Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026 / El Correo

La vocación de Raphael por la música desde joven

Pregunta. En los últimos meses se ha hablado mucho de su vuelta a los escenarios y de esas ganas de regresar “con más fuerzas que nunca”. ¿Qué papel ha tenido el público en ese impulso para seguir adelante?

R. Bueno, yo siempre digo que realmente no he vuelto porque nunca me he ido. Pero es cierto que después de todo lo vivido el cariño del público ha sido fundamental. Sentir ese afecto constante, esos mensajes de apoyo y ese deseo de volver a encontrarnos ha sido una enorme motivación. Me he sentido muy acompañado. Mi familia, los médicos y el público han sido pilares esenciales durante todo el proceso de recuperación.

Pregunta. Usted ha construido una carrera en la que cada canción parece vivirse como si fuera la primera vez. ¿Qué le hace seguir emocionándose con temas que lleva cantando toda una vida?

R. Porque cada noche es distinta. Cada concierto es un nuevo comienzo. Las canciones son las mismas, pero el público cambia, el momento cambia y yo también. Mi vocación sigue intacta y cuando una canción nace desde la verdad siempre encuentra nuevas formas de emocionarte. Por eso sigo disfrutándolas como el primer día.

Pregunta. En un festival con una programación tan diversa, su presencia representa la historia viva de la música. ¿Qué cree que busca hoy el público joven cuando se acerca a un concierto de Raphael?

R. Imagino que muchos llegan porque han escuchado mis canciones en casa, con sus padres o sus abuelos. Forman parte de la banda sonora de varias generaciones. Tengo la enorme fortuna de contar con un público intergeneracional y eso es uno de los mayores regalos que me ha dado esta profesión.

Pregunta. Sevilla es una ciudad que exige verdad al artista: nota enseguida cuándo algo es impostado y cuándo sale de dentro. ¿Qué espera de ese diálogo con el público sevillano en una noche como la del 18 de junio?

R. Precisamente eso: verdad. El público sevillano es uno de los más sensibles y entendidos que existen. Sevilla respira arte por los cuatro costados y eso se refleja en la forma de escuchar y de vivir la música. Es un público exigente, sí, pero también extraordinariamente generoso cuando percibe honestidad encima de un escenario.

Pregunta. Raphaelísimo suena a celebración, pero también a una reafirmación de su identidad. Después de tanta trayectoria, ¿qué parte de Raphael sigue siendo innegociable?

R. Toda. En mi proyecto no admito concesiones en lo esencial. Siempre he procurado ser fiel a mí mismo, a mi manera de interpretar y de entender este oficio. He evolucionado muchísimo a lo largo de los años, porque un artista debe evolucionar, pero sin perder nunca su identidad. Eso es lo verdaderamente innegociable.

Pregunta. Si tuviera que resumir lo que el público va a vivir en Icónica Santalucía Sevilla Fest en una frase, ¿cuál sería?

R. Música. Pero música con mayúsculas. (Risas).