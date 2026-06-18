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Cine

¿La Ryanair de los cines? Cinesa empieza a aplicar precios distintos según la fila y ubicación de la butaca

La iniciativa, que ya se aplica en tres cines, divide las salas en cuatro categorías de precio, desde 8,40 hasta 12,60 euros

Ambiente del estreno del documental de Taylor Swift en Cinesa Diagonal

Ambiente del estreno del documental de Taylor Swift en Cinesa Diagonal / Ana Puit

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Quim Casas

Ocurre en los espectáculos teatrales, en las actuaciones operísticas o en los conciertos de rock: el precio de las entradas varía en función de las localidades que se adquieran. En las salas de cine, con excepción, y no siempre, de los festivales, el precio ha sido unificado te sientes en la primera o en la última fila. Hace décadas, cuando no existían las multisalas y los cines no bajaban de las 500 butacas, sí que había precios diferenciados en función de situarte en la platea o el anfiteatro.

Pero los tiempos cambian y las cadenas de exhibición cinematográfica van adaptándose en función de las crisis de espectadores o las pérdidas derivadas del confinamiento de 2020 y 2021. Unos días después de la última Fiesta del Cine, celebrada entre el 8 y el 11 de junio, en las que las entradas valían mayoritariamente 3,50 euros y hubo un total de 1.352.668 espectadores, la cadena Cinesa ha puesto en marcha una nueva modalidad en el precio de las entradas que ha sido recibida, por el momento, con tantos aplausos como rechazos en las redes sociales. Los menos entusiastas ya la han bautizado como la Ryanair de los cines. Los más favorables admiten que la medida mantiene los precios de las mejores butacas y rebaja un poco las que no son tan buenas.

Se ha puesto en práctica en tres salas de la empresa, Nassica (en Getafe, Madrid), Parque Principados (Asturias) y Salera (Castellón), y consiste en poner los precios en función de la disposición de las butacas. Las filas más cercanas a la pantalla, así como los asientos en los laterales, son más baratas que las que ocupan una posición centrada en los cines. Las salas quedan divididas en cuatro categorías: Classic (o lo que denominan comodidad clásica al mejor precio), a 8.40 euros; Classic Plus a 10,40; Classic Premium (las butacas centrales entre las filas siete y 10, más o menos) a 11,40, y la más cara, VIP, una selecta docena de localidades a 12,60. Más allá del tipo de sala, programación, promociones y día de la semana, la media de una entrada de cine en Madrid oscila entre los 8,50 y 10 euros, y en Barcelona entre 7,90 euros (laborables) y 9,90 (fin de semana), aunque cada cadena y cada sala establecen sus precios: no es lo mismo los multicines Bosque que Zumzeig, Cinemes Girona o Phenomena, por ejemplo.

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Las cadenas de exhibición se reinventan. El tiempo dirá si los cambios son efectivos o suponen un retroceso en las complejas relaciones entre el consumidor cinematográfico y las salas de cine. Los Mooby Gran Sarrià, de la empresa Balaña, se reconvirtieron a finales de mayo en Mooby Gran Sarrià Club, con una reducción considerable del aforo en cada sala –entre 30 y 80 localidades–, filas más espaciosas, butacas reclinables, platos gourmet y, consecuentemente, una variación en los precios, 11 euros de lunes a jueves y 13 de viernes a domingo y festivos.

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