OneToro TV retransmitirá las novilladas nocturnas de promoción de la Maestranza de Sevilla: estos son los novilleros participantes

Las novilladas nocturnas de la Maestranza serán retransmitidas por OneToro TV. La plataforma taurina ha confirmado la noticia a través de sus redes sociales y emitirá de forma exclusiva la 39º edición de novilladas de promoción que se celebran los jueves en el coso sevillano.

Como novedad, este nuevo ciclo comenzará el próximo jueves 25 de junio y finalizará el 16 de julio con la gran final, según se desveló el pasado martes en el barco de la Nao Victoria, lugar dónde se celebró la presentación de los carteles. En total, serán 18 novilleros procedentes de diferentes escuelas taurinas de España, e incluso de Colombia y México porque se "quería tener más internacionalidad en el certamen", detalló José María Garzón.

"Rumbo al futuro": 18 novilleros en busca del triunfo en la Maestranza

El ciclo, bajo el lema "Rumbo al futuro", constará de cuatro novilladas de promoción, tres eliminatorias y una gran final, todas con inicio a las 21.00 horas. Por el coso del Baratillo desfilarán las ilusiones y los sueños de todos los novilleros que verán una oportunidad de oro para relanzar sus incipientes carreras.

Durante las tres novilladas clasificatorias, habrá un jurado formado por representantes de "diferentes estamentos de la tauromaquia" que decidirán a los tres finalistas del certamen. Garzón aclaró en la rueda de prensa que "no hacía falta cortar orejas para pasar a la final, sino que valorarán aquellas cualidades artísticas también".

Los triunfadores serán premiados con un traje de luces, un capote de paseo, un capote de brega y un puesto en el abono de 2027 si los novilleros muestran cualidades importantes en el ciclo nocturno.

Carteles de las novilladas de promoción en la Maestranza 2026

Los carteles serán los siguientes:

Jueves 25 de junio (1.ª Promoción): novillos de Polo Sáiz para Manuel León (Patronato Provincial de Tauromaquia de Badajoz), Íñigo Norte (Escuela de Salamanca), Ignacio Sabater (Escuela de Utrera), Armando Rojo (Escuela de Sevilla), Cristóbal de Lara (Villalba de Alcor) y Daniel García (Escuela José Cubero "Yiyo" Madrid).

Jueves 2 de julio (2.ª Promoción): novillos de Toros de Pablo Mayoral para Curro Muñoz (Escuela de Sevilla), Roberto Cordero (Cadalso de los Vidrios, Madrid), Antonio Santana (Escuela de La Gallosina), Cristian Restrepo (Cáceres), Manolo Martínez (Escuela Taurina Diputación de Málaga) y Juanmi Vidal (Escuela de Sanlúcar de Barrameda).

Jueves 9 de julio (3.ª Promoción): novillos de Antonio López Gibaja para Jaime de Pedro (Escuela de Atarfe), Javier Spínola (Escuela de Triana-Salesianos), Israel Guirao (Escuela de Valencia), Rodrigo Villalón (Escuela de Alicante), Nicasio Carbonell (La Algaba) y Rojas Ramírez (Escuela de Ronda).

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Jueves 16 de julio (Final): novillos de Gabriel Rojas para los novilleros triunfadores de los festejos anteriores.