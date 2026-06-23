El Mairena Film Festival abre la convocatoria para cortometrajes de su cuarta edición

El Mairena Film Festival (MAIFF) ha abierto oficialmente la convocatoria para la recepción de cortometrajes que deseen formar parte de la Sección Oficial de su cuarta edición. Los realizadores y directores interesados podrán inscribir sus obras hasta el 10 de julio de 2026 a través de la plataforma Festhome.

El certamen, que se celebrará en Mairena del Aljarafe del 9 al 17 de octubre de 2026, continúa consolidándose apostando por el talento emergente y la difusión del formato cortometraje.

Gala de Clausura de la III edición del Mairena Film Festival / MAIFF

Requisitos para participar

La convocatoria está abierta tanto a realizadores individuales como a colectivos, sin límite en el número de obras presentadas. Los cortometrajes deberán ser originales, de temática libre y contar con una duración máxima de 20 minutos, incluidos los títulos de crédito.

Además, solo podrán concurrir obras producidas a partir del 1 de enero de 2024. Los trabajos deberán presentarse en caso de estar realizados en un idioma distinto al castellano, con subtítulos en español.

Una vez finalizado el plazo de inscripción, la organización seleccionará un total de 15 cortometrajes que pasarán a formar parte de la programación oficial del festival.

Proyecciones y gala final

Las proyecciones de los cortometrajes seleccionados tendrán lugar entre los días 12 y 16 de octubre en distintos espacios de Mairena del Aljarafe. Por su parte, la gala de clausura y entrega de premios se celebrará el 17 de octubre en el Teatro Villa de Mairena, donde se dará a conocer el palmarés de esta cuarta edición.

La organización irá anunciando durante los próximos meses tanto a los integrantes del jurado oficial, compuesto por profesionales vinculados al sector audiovisual, como las distintas masterclasses gratuítas que se ofrecerán durante el festival.

Taller de fotografía analógica / Mairena Film Festival

El festival repartirá premios económicos y trofeos en varias categorías. El galardón principal, el Premio MAIFF 2026 al Mejor Cortometraje, estará dotado con 1.200 euros y trofeo.

Asimismo, el Premio AAMMA al Mejor Cortometraje con Perspectiva de Género concederá 700 euros, mientras que el Premio del Público contará con una dotación de 500 euros. Los premios a Mejor Dirección y Mejor Guion estarán dotados con 300 euros cada uno.

Con la apertura de esta convocatoria, el Mairena Film Festival inicia la cuenta atrás para una nueva edición que volverá a convertir a Mairena del Aljarafe en punto de encuentro para creadores, profesionales y amantes del cine en formato corto.