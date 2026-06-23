Toros
Nace la Quiniela Taurina en la Maestranza: así podrás ganar un capote de Juan Ortega y hasta 400 euros en entradas
La empresa Lances de Futuro estrena la iniciativa para fomentar la participación del público en los festejos taurinos
Los aficionados que asistan al ciclo de novilladas nocturnas de la Maestranza podrán ganar un capote de Juan Ortega y hasta 400 euros en entradas con la Quiniela Taurina. Se trata de una nueva iniciativa de la empresa gestora del coso sevillano, Lances de Futuro, en la que se pretende una mayor participación del público y acercar el toreo a los jóvenes.
La Quniela taurina comenzará este próximo jueves 25 de junio con la primera novillada de promoción del ciclo de jóvenes promesas del Toreo, que continuará durante los jueves 2, 9 y 16 de julio.
Cómo participar en la Quiniela Taurina
Allí, entre las neveras que copan este tipo de festejos y presenciando a los jóvenes noveles, los aficionados podrán hacer sus pronósticos en esta nueva quiniela taurina en la novillada de este jueves 25 de junio.
El primer paso para participar será a través de un código QR que se difundirá en las redes sociales oficiales de Lances Maestranza. Según detalla la propia empresa, "el plazo de participación se abrirá el próximo miércoles 24 de junio a las 12:00 horas y permanecerá disponible hasta el mismo día del festejo, a las 21:05 horas."
Para la primera novillada del ciclo, el ganador recibirá un capote del diestro Juan Ortega, utilizado en la pasada Feria de Abril y un vale de 400 euros canjeable por entradas para festejos taurinos en la Plaza de Toros de la Maestranza. En el caso de empate entre los ganadores se realizará un sorteo entre los mismos para determinar el ganador.
Con esta iniciativa, Lances de Futuro sigue apostando para acercar la tauromaquia a las nuevas generaciones a través de nuevos formatos y canales de comunicación.
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