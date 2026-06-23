El Palacio de los Marqueses de la Algaba abre su programación de verano: 27 actuaciones gratuitas

El Palacio de los Marqueses de la Algaba volverá a convertirse este verano en uno de los grandes escenarios culturales de Sevilla con la undécima edición de Noches de Verano, presentada hoy por el presidente del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, y que ofrecerá 27 actuaciones gratuitas entre los meses de junio, julio y agosto.

Cultura, patrimonio y música en Sevilla

Durante el acto, celebrado en el propio patio mudéjar del Palacio, Manuel Alés ha destacado que “este ciclo se ha convertido en una referencia cultural del verano sevillano porque consigue unir tres elementos fundamentales: patrimonio, música y ciudadanía”.

“El Palacio de los Marqueses de la Algaba vuelve a abrirse a la ciudad para convertirse en un lugar de encuentro a través de la cultura. La música vuelve a llenar de vida uno de los espacios patrimoniales más singulares de Sevilla y lo hace, además, con una programación diversa, accesible y de gran calidad artística”, ha señalado.

La programación de esta XI edición mantiene la apuesta por las denominadas “músicas de raíz”, entendidas como aquellas expresiones musicales vinculadas a la tradición popular, pero abiertas al diálogo con otras influencias y disciplinas. El flamenco, la música antigua, el jazz, las músicas del Mediterráneo, los sonidos de América Latina o las tradiciones musicales europeas convivirán a lo largo de todo el verano.

Según ha explicado Alés, “estas Noches de Verano son un viaje musical por distintas épocas, territorios y culturas, desde la música medieval y renacentista hasta el flamenco, el fado, el jazz de Nueva Orleans, la música sefardí o los ritmos de Cuba y Brasil”.

Flamenco y talento local en las Noches de Verano

El presidente del Pleno ha subrayado igualmente el protagonismo que adquiere el flamenco en esta edición, “entendido no solo como una expresión patrimonial, sino también como una manifestación viva y dinámica que dialoga con otras músicas y lenguajes artísticos”.

Asimismo, ha destacado el importante peso de los artistas sevillanos y andaluces en la programación. “Queremos seguir apoyando el talento local y la extraordinaria riqueza musical que se genera en nuestra ciudad, sin renunciar al intercambio cultural y a la presencia de artistas procedentes de otros lugares de España y del mundo”, ha indicado.

La programación comenzará el próximo 30 de junio con el concierto inaugural de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla y se desarrollará todos los martes, miércoles y jueves de julio y agosto, con propuestas que abarcan desde la música andalusí, la música barroca o el folk americano hasta el soul, el blues, el jazz, la música cubana o el flamenco.

Entre los artistas y formaciones participantes destacan Juana Gaitán Trío, Al Maqam, Graci Rodríguez, Orquesta de Cámara de Bormujos, Julia Vargas Trío, IO & Friends, David de Arahal, Artefactum, Nilo Azul, Carmina Terrarum o Son de Cuba & Compañía, entre otros.

Entradas y programación Las Noches de Verano en el Palacio de los Marqueses de la Algaba ofrecerán todas sus actuaciones con entrada gratuita hasta completar aforo, siendo necesaria la reserva previa online en este enlace: https://www.sevilla.org/palacio-marqueses-de-la-algaba/eventos/noches-de-verano-2026 Cada persona podrá reservar un máximo de dos localidades por concierto. Las entradas deberán recogerse obligatoriamente antes de las 21:00 horas del día de la actuación; en caso contrario, la reserva quedará anulada. Las localidades no estarán numeradas y el acceso a los asientos se realizará por orden de llegada. Las reservas podrán efectuarse semanalmente, de lunes a jueves, a partir de las 10:00 horas de cada lunes, a través de la siguiente dirección: Las entradas deberán retirarse en el Palacio Marqueses de la Algaba, previa presentación de documento identificativo, en los siguientes horarios: De lunes a jueves, de 10:00 a 13:30 horas. De martes a jueves, de 19:30 a 21:00 horas. Programación 30 de junio. Banda Sinfónica Municipal de Sevilla – Sevillaneando. 1 de julio. Juana Gaitán Trío – Del bolero al son: música cubana y antillana. 2 de julio. La Chocolata – Ranchulerías y otros flamencos mestizos. 7 de julio. Al Maqam – Músicas de Al-Andalus. 8 de julio. Graci Rodríguez Trío – Flamenco & rock. 9 de julio. Orquesta de Cámara de Bormujos – Música barroca: Händel, Telemann y Vivaldi. 14 de julio. Minha Lua – Fado y otras emociones. 15 de julio. Mariví Blasco y Pedro Barragán – Arias y canciones del barroco & flamenco. 16 de julio. Padilla Siblings Quintet – New Orleans hot jazz de los años 20 y 30. 21 de julio. Julia Vargas Trío – Desde Río de Janeiro. Músicas de Brasil. 22 de julio. IO & Friends – Soul, blues, pop & jazz. 23 de julio. Cristina Hall – Umbral de la mirada: danza & flamenco. 28 de julio. The Jig Kickers – Músicas de Irlanda y de los primeros colonos norteamericanos. 29 de julio. David de Arahal – Recital de guitarra flamenca. 30 de julio. Johanna Rose y Javier Núñez – Música barroca para viola da gamba y clave. 4 de agosto. Padilla Siblings & Van Moustache – Hot jazz y jazz manouche de los años 20, 30 y 40. 5 de agosto. Zemer – Música sefardí. 6 de agosto. Nilo Azul – IberÁfrica: fusión entre músicas ibéricas y de Sudán. 11 de agosto. Artefactum – Música medieval. 12 de agosto. Graci Rodríguez Band – Flamenco rock. 13 de agosto. Johanna Rose y Javier Núñez – Música barroca para viola da gamba y clave. 18 de agosto. La Chocolata Trío – Ranchulerías y otros flamencos mestizos. 19 de agosto. Swamp – American folk rock & blues de los años 60 y 70. 20 de agosto. Cristina Hall – Umbral de la mirada: danza & flamenco. 25 de agosto. Carmina Terrarum – El corazón del Cancionero. Música renacentista. 26 de agosto. Carmina Terrarum y Amin Chaachoo – Música andalusí, renacentista y romances fronterizos. 27 de agosto. Son de Cuba & Compañía – Música popular cubana.

Entradas gratuitas y reserva online

Manuel Alés ha puesto también en valor el carácter abierto y accesible del ciclo. “La cultura debe estar al alcance de todos. Por eso mantenemos la gratuidad de todas las actuaciones, con reserva previa, permitiendo que cientos de sevillanos y visitantes puedan disfrutar de una experiencia cultural única en un entorno excepcional”.

Las actuaciones se celebrarán entre las 21:30 y las 22:45 horas aproximadamente, un horario pensado para facilitar la asistencia del público y disfrutar del progresivo cambio de luz que transforma el patio del Palacio en un espacio especialmente íntimo y evocador durante las noches de verano.

“Invitamos a todos los sevillanos y a quienes visiten nuestra ciudad durante estos meses a acercarse al Palacio de los Marqueses de la Algaba y disfrutar de este auténtico festival de músicas del mundo, de nuestras raíces y de nuestro patrimonio”, ha concluido Manuel Alés.

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Las entradas serán gratuitas hasta completar aforo y podrán reservarse previamente de forma online a través de los canales habilitados por el Ayuntamiento de Sevilla.