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Icónica Santalucía Sevilla Fest confirma la cancelación definitiva del concierto de Isabel Pantoja y devolverá el importe de las entradas en 48 horas

La cancelación, por "motivos ajenos a su voluntad", deja vía libre para una programación alternativa en la Plaza de España.

Archivo - Isabel Pantoja. Imagen de archivo.

Archivo - Isabel Pantoja. Imagen de archivo. / EUROPA PRESS - Archivo

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Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

El Icónica Santalucía Sevilla Fest ha anunciado la cancelación del concierto de Isabel Pantoja previsto para este sábado, 27 de junio, en la Plaza de España de Sevilla, donde la artista iba a actuar junto a la Orquesta Sinfónica de Málaga, y ha confirmado que devolverá el importe de las entradas en un plazo máximo de 48 horas.

Cancelación del concierto de Isabel Pantoja

En un comunicado, el festival ha explicado que la suspensión se produce por motivos ajenos a su voluntad, pese a que Icónica Santalucía Sevilla Fest "ha estado trabajando hasta el último momento por mantener la celebración del espectáculo", y tras "muchos intentos fallidos" de contactar con la artista, que ya había comunicado previamente la cancelación de forma "unilateral". Cabe recordar que el concierto ya había sufrido una modificación después de que Il Divo cancelara su participación en el espectáculo, siendo sustituido por la Orquesta Sinfónica de Málaga.

En este sentido, la organización ha señalado que "pese a que Isabel Pantoja tampoco ha devuelto el cache adelantado, y siempre pensando en lo mejor para su público", el festival procederá a la devolución automática del importe de las entradas a través de los mismos canales por los que fueron adquiridas.

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Programación alternativa en la Plaza de España

Dado que el festival ya había reservado el espacio y asumido los costes de uso y apertura del recinto, el próximo sábado ofrecerá, a partir de las 21:00 horas, una jornada abierta y festiva en la Plaza de España. Los asistentes podrán disfrutar de varios pases del espectáculo de luces Icónica Lights y de la oferta gastronómica de The Village. La programación concluirá con la actuación de Kiko Rivera, prevista para las 23:00 horas dentro de las Endesa Music Session.

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