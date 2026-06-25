SORTEOS
Gana 2 entradas dobles para ver a Marina Heredia en Sevilla: música de Joaquín Turina y Manuel de Falla en el Ciclo Sinfónico de la ROSS
Sigue leyendo y descubre cómo participar
Participa en el sorteo de 2 entradas dobles para asistir a “Sortilegio y farsa”, una de las propuestas del Ciclo Sinfónico 2025/2026 de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Un programa que reúne la música de Joaquín Turina y Manuel de Falla, dos nombres esenciales de la música de nuestro país.
El espectáculo tendrá lugar el próximo jueves 2 y viernes 3 de julio de 2026 en el Teatro de la Maestranza. Enmarcado dentro del Programa 15 de la temporada, bajo la dirección de Lucas Macías y con la participación de Daniela Lolkicheva al arpa y la cantaora Marina Heredia.
¿Cómo participar?
Solo tienes que registrarte como usuario de El Correo de Andalucía y rellenar el formulario que encontrarás abajo. El sorteo estará activo desde el 26 de junio hasta el próximo miércoles 1 de julio a las 12:00 horas. ¡Así de fácil!
- Para gestionar la entrega de las entradas, nos pondremos en contacto con los ganadores/as del sorteo a través del teléfono móvil facilitado en el formulario de participación.
En el 150 Aniversario del nacimiento de Falla
El programa propone un viaje por algunas de las obras más evocadoras de la música española. La cita arrancará con “El castillo de Almodóvar”, de Joaquín Turina, una suite para orquesta y arpa solo inspirada en el castillo cordobés de Almodóvar del Río, restaurado y abierto al público en 1930.
Junto a ella, sonarán dos páginas imprescindibles de Manuel de Falla: “El amor brujo”, en su versión de 1925, y “El sombrero de tres picos”, dos obras en las que el compositor gaditano demuestra su profundo conocimiento de la música popular y su capacidad para convertirla en lenguaje sinfónico universal.
Una cita con Turina, Falla y el talento de Marina Heredia
La fuerza de Marina Heredia se suma a la riqueza orquestal de la ROSS para dar vida a un repertorio profundamente conectado con nuestra tierra. Al frente de la formación estará Lucas Macías, director de reconocido prestigio, que conducirá a la orquesta en un programa donde lo sinfónico toma forma a través de lo popular y la fuerza escénica.
No te pierdas la oportunidad de vivir un espectáculo único, con la música de dos grandes compositores españoles y la participación de intérpretes de primer nivel... ¡y gratis!
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