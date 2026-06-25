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Toros en Sevilla

Novilladas nocturnas de Sevilla 2026: quién torea en la Maestranza, horario y dónde ver por televisión

Habrá tres novilladas clasificatorias y la final se celebrará el 16 de julio con novillos de Gabriel Rojas

Vídeo | Lances de Futuro presenta en la Nao Victoria los novilleros que actuarán en la Maestranza

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Antonio Muñoz

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Antonio Muñoz

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A las nueve en punto de la noche arrancará una nueva edición de las tradicionales novilladas nocturnas de promoción de Sevilla, un ciclo por el que han pasado numerosos nombres que con el tiempo lograron abrirse paso como matadores de toros en el escalafón y dejaron su huella en la Maestranza.

La 39ª edición comenzará este jueves 25 de junio con seis jóvenes novilleros procedentes de distintas escuelas taurinas y cargados de ilusiones por abrirse camino. Será la primera de las cuatro novilladas sin picadores que acogerá el coso del Baratillo hasta el próximo 16 de julio, fecha fijada para la gran final. Aunque en un principio la segunda cita estaba anunciada para el jueves 2 de julio, finalmente se celebrará el miércoles 1 de julio debido al partido de España en el Mundial de Fútbol 2026.

Bajo el lema “Rumbo al futuro”, la empresa ha diseñado un ciclo de promoción que reunirá a 18 novilleros, incluido a jóvenes aspirantes llegados desde Colombia y México, en una apuesta por dar un mayor carácter internacional al certamen.

A qué hora empiezan las novilladas nocturnas de la Maestranza

Todos los festejos del ciclo comenzarán a las 21.00 horas, dentro de un certamen que vuelve a convertirse en una de las grandes citas del verano taurino sevillano.

Fecha y quién torea en las novilladas nocturnas de la Maestranza 2026

Los carteles completos del ciclo son los siguientes:

Jueves 25 de junio (1ª promoción): Novillos de Polo Sáiz para Manuel León (Patronato Provincial de Tauromaquia de Badajoz), Íñigo Norte (Escuela de Salamanca), Ignacio Sabater (Escuela de Utrera), Armando Rojo (Escuela de Sevilla), Cristóbal de Lara (Villalba del Alcor) y Daniel García (Escuela José Cubero “Yiyo” de Madrid).

Miércoles 1 de julio (2ª promoción): Novillos de Toros de Pablo Mayoral para Curro Muñoz (Escuela de Sevilla), Roberto Cordero (Cadalso de los Vidrios, Madrid), Antonio Santana (Escuela de La Gallosina), Cristian Restrepo (Cáceres), Manolo Martínez (Escuela Taurina Diputación de Málaga) y Juanmi Vidal (Escuela de Sanlúcar de Barrameda).

Jueves 9 de julio (3ª promoción): Novillos de Antonio López Gibaja para Jaime de Pedro (Escuela de Atarfe), Javier Spínola (Escuela de Triana-Salesianos), Israel Guirao (Escuela de Valencia), Rodrigo Villalón (Escuela de Alicante), Nicasio Carbonell (La Algaba) y Rojas Ramírez (Escuela de Ronda).

Jueves 16 de julio (gran final): Novillos de Gabriel Rojas para los novilleros triunfadores de los festejos anteriores.

Cómo será el formato de las novilladas nocturnas de la Maestranza

El certamen constará de tres novilladas clasificatorias y una gran final. Durante las eliminatorias, un jurado formado por representantes de distintos estamentos de la tauromaquia: Rafael Cuesta, banderillero; Juan Manuel Pérez Alarcón, aficionado de la Tertulia Taurina El Porvenir de Sevilla; Anabel Moreno, expresidenta de la plaza de toros de Sevilla; Marcos Núñez, ganadero; y Lutgardo García, médico y escritor.

El empresario José María Garzón explicó durante la presentación que no será imprescindible cortar orejas para clasificarse, ya que también se tendrán en cuenta las cualidades artísticas mostradas por los novilleros durante sus actuaciones.

Los triunfadores del ciclo recibirán como premio un traje de luces, un capote de paseo, un capote de brega y la posibilidad de obtener un puesto en el abono de 2027 si demuestran cualidades destacadas durante el certamen.

Dónde ver por televisión las novilladas nocturnas de la Maestranza 2026

Las novilladas nocturnas de la Maestranza 2026 podrán seguirse en directo a través de OneToro TV a partir de las 20.30 horas, que ofrecerá en exclusiva la retransmisión del ciclo completo.

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La narración y los comentarios correrán a cargo de David CasasDomingo Delgado de la Cámara y el maestro Eduardo Dávila Miura, mientras que David Soria informará desde el callejón. Además, la retransmisión también estará disponible en Vodafone a través de OneToro TV para quienes quieran seguir en directo todo lo que ocurra en la Maestranza.

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