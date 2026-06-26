Kiko Rivera llega a Icónica Santalucía Sevilla Fest este sábado con una jornada de puertas abiertas en la Plaza de España

Icónica Santalucía Sevilla Fest celebra este sábado una jornada muy especial con una gran apertura al público de la Plaza de España, ofreciendo a sevillanos y visitantes la oportunidad de disfrutar de la experiencia Icónica en un ambiente festivo donde la música, la gastronomía y el espectáculo visual serán los ingredientes.

El principal protagonista de la noche será Kiko Rivera, en el marco de las Endesa Music Sessions, que ofrecerá una sesión DJ a partir de las 23:00 horas, convirtiendo la Plaza de España en una gran pista de baile al aire libre con una selección de éxitos pensada para disfrutar hasta la madrugada.

La programación comenzará a las 21:00 horas con un DJ Set de Pepe Evans, que pondrá la banda sonora a una velada que contará también con diferentes actuaciones en el Tiny patio by Nissan, protagonizados por Regias, a las 21:30, 22:30 y 00:00 horas.

Otro de los grandes atractivos de la noche será Icónica Lights, el espectáculo audiovisual que se ha convertido en una de las grandes señas de identidad del festival. En esta edición, la Plaza de España se transforma en un impresionante lienzo de luz, sonido y emoción a través de un homenaje a Enrique Morente y a la ciudad de Granada. Sobre una reinterpretación original de Aunque es de noche, las voces de Enrique y Kiki Morente establecen un emocionante diálogo entre generaciones mientras una propuesta visual de gran formato convierte el monumento sevillano en escenario de un viaje que une flamenco, electrónica, tradición y vanguardia. Durante toda la noche, el público podrá disfrutar de tres pases de Icónica Lights, programados a las 22:56, 00:00 y 00:30 horas.

La experiencia se completará con la apertura de toda la zona gastronómica del festival, de los restaurantes Cambados y Lalola, y de los kioscos gourmet que permanecerán en funcionamiento durante la velada, permitiendo a los asistentes disfrutar de la cuidada propuesta culinaria que caracteriza a Icónica Santalucía Sevilla Fest.

Noticias relacionadas

Con esta jornada de puertas abiertas, el festival vuelve a mostrar que Icónica es mucho más que una programación de conciertos: es una experiencia cultural y de ocio pensada para vivir la Plaza de España de una manera única, combinando patrimonio, música, gastronomía y tecnología en uno de los espacios monumentales más espectaculares de Europa.