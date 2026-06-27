El Último de la Fila llega a Sevilla con el mayor concierto de su gira y deja la puerta abierta a más proyectos

El Último de la Fila afronta este sábado en Sevilla el concierto con mayor aforo de su gira de regreso a los escenarios. Antes de la cita, Manolo García y Quimi Portet aseguran que no descartan volver a compartir nuevos proyectos tras la buena acogida del reencuentro.

Después de recorrer doce ciudades españolas desde el inicio de la gira el 26 de abril en Fuengirola, El Último de la Fila encara la recta final de su esperado regreso a los escenarios.

El concierto de Sevilla será el antepenúltimo del recorrido y, según explican sus integrantes, también el de mayor aforo, una circunstancia que les aporta "un extra de ilusión". Para la actuación prometen una "insurrección pacífica" junto a un público que, aseguran, ha convertido cada cita en una celebración compartida.

Un regreso con futuro

Manolo García y Quimi Portet afirman que la experiencia de esta gira ha sido tan positiva que no descartan volver a colaborar. Aunque precisan que no existen planes concretos, reconocen que "no es improbable que alguna cosilla más se haga", ya que ambos disfrutan de volver a compartir escenario y consideran que la música sigue siendo el eje de su trayectoria.

Los músicos destacan además que cada concierto es diferente porque no utilizan elementos pregrabados y mantienen espacio para la improvisación, con arreglos y momentos que cambian en cada actuación.

Andalucía en sus canciones

El grupo recuerda que Andalucía ha ocupado siempre un lugar importante en su historia, motivo por el que la gira comenzó en Fuengirola y por el vínculo que mantienen con el público andaluz desde sus primeras actuaciones en los años 80.

También reconocen la influencia que han ejercido sobre su música el flamenco, Lole y Manuel y Camarón, junto a otros estilos que forman parte de su universo creativo. Sobre la vigencia de su repertorio, consideran que muchas de sus canciones han pasado a formar parte de la memoria de varias generaciones y celebran que tanto quienes las descubrieron hace décadas como el público más joven sigan encontrando un vínculo emocional con ellas.

Los artistas sostienen además que la presencia de teléfonos móviles en los conciertos no ha cambiado la esencia de la experiencia en directo y aseguran que su público sigue acudiendo, sobre todo, con ganas de cantar y disfrutar de la música.

La gira concluirá con dos actuaciones previstas en Valencia, los días 4 y 9 de julio, tras el paso del grupo por la capital andaluza.