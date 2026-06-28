Dani Fernández llega a Sevilla con ‘La Insurrección Tour’: así será su concierto en Icónica Santalucía Sevilla Fest

Dani Fernández actúa este 28 de junio en Icónica Santalucía Sevilla Fest, donde presenta La Insurrección Tour en la Plaza de España. La apertura de puertas está prevista a las 20.00 horas y el concierto comenzará a las 22.30 horas.

La Insurrección Tour plantea una propuesta artística que gira en torno a la idea de recuperar la autenticidad.

El espectáculo invita a reflexionar sobre la exposición constante en el entorno digital y propone una llamada a actuar desde la propia identidad, según el planteamiento creativo que acompaña a la gira. La gira también incluye actuaciones en destacados escenarios nacionales y contempla una nueva parada en el Lunario de Ciudad de México.

Dani Fernández en Sevilla

La Jauría’ alcanzó el número uno en las listas de álbumes y vinilos en su lanzamiento. Entre sus canciones más reconocidas figuran Todo cambia y Me has invitado a bailar, mientras que su documental Todo cambia también ha formado parte de esta etapa artística.

Con este concierto, Icónica Santalucía Sevilla Fest suma una nueva cita con uno de los nombres más destacados del pop rock nacional en el escenario de la Plaza de España.

Las entradas continúan disponibles a través de la web oficial del festival.