El Último de la Fila conquista Sevilla en el concierto más multitudinario de su gira

Miles de personas llenaron este sábado el Estadio de La Cartuja para asistir al concierto de El Último de la Fila, dentro de la gira con la que el grupo conmemora los 30 años desde su separación. La cita se convirtió en la actuación con mayor asistencia del recorrido previsto por doce ciudades.

El grupo, formado por Manolo García y Quimi Portet, abrió la noche con Huesos y continuó con Delirios de almas perdidas. Tras las primeras canciones, García saludó al público, recordó a las provincias andaluzas y agradeció la presencia de los asistentes.

Grandes clásicos en Sevilla

El repertorio avanzó con temas como Querida Milagros, Mi patria en mis zapatos, Sin llaves, Aviones plateados, El loco de la calle y No me acostumbro.

Durante la actuación, Quimi Portet recordó los primeros conciertos del grupo en Sevilla, cuando todavía actuaban como Los Rápidos, y evocó la expresión con la que Manolo García se despedía entonces del público: "id y multiplicaros".

El intenso calor también estuvo presente durante la noche. Manolo García pidió agua para los asistentes y, más adelante, bajó hasta la pista para saludar a los seguidores mientras interpretaba Canta por mí, llegando incluso a coger un abanico de un espectador.

Sorpresa y despedida

En otro de los momentos destacados, Manolo García anunció que las imágenes que el grupo está grabando durante la gira formarán parte de una sorpresa prevista para la próxima Navidad.

La recta final reunió algunos de los temas más celebrados del repertorio, entre ellos Como un burro amarrado en la puerta del baile e Insurrección, acompañados por confeti, efectos de fuego y numerosas banderas andaluzas entre el público.

Tras interpretar una versión de El Rey, de José Alfredo Jiménez, el grupo regresó para una última despedida con Mar antiguo. Antes de concluir el concierto, Manolo García agradeció el apoyo de los asistentes y aseguró que "los amigos es lo único que nos salva de esta vida y la alergia es una forma de rebeldía y libertad", antes de añadir que "la música es lo que nos permite expresarlo".