La Bienal desvela sus ‘otras perlas’ para disfrutar del flamenco en la calle, en las peñas y en los rincones más inesperados de Sevilla

La XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla saldrá este año de los teatros para ocupar calles, plazas, peñas, universidades, fundaciones, hoteles, cines y espacios patrimoniales con el programa paralelo ‘Otras perlas’, una agenda que reúne exposiciones, actuaciones gratuitas, cine, conferencias, gastronomía, literatura, talleres y propuestas familiares para convertir la ciudad en un gran escenario del arte jondo.

Las 24 ‘Otras perlas’ de la Bienal

1️⃣ LA NOCHE AZUL. ÓPERA FLAMENCA EN LA COLECCIÓN DE CARLOS MARTÍN BALLESTER. Del 2 de septiembre al 22 de noviembre, en la Nave de Grabados de la Real Fábrica de Artillería, esta exposición reunirá cerca de 150 piezas, entre carteles, fotografías, discos de gramófono, manuscritos, publicidad y documentos inéditos. La muestra permitirá recorrer uno de los periodos más decisivos del flamenco, marcado por la expansión de la radio y la industria discográfica, con grabaciones históricas digitalizadas para la ocasión y un atractivo especial: un fandango inédito de Manolo Caracol de 1929 titulado Qué lástima de besos míos.

La noche azul (Ópera Flamenca en la colección de Carlos Martín Ballester) es una de las perlas de la Bienal. / El Correo

2️⃣ FLAMENCO A PIE DE CALLE. Del 3 al 6 de septiembre, a las 21.30 horas, en distintos espacios de Sevilla y con acceso libre hasta completar aforo, este ciclo llevará el flamenco al Polígono Sur, San Jerónimo, la Plaza Virgen del Pilar y el Museo de Artes y Costumbres Populares. La propuesta busca acercar el arte jondo a vecinos y visitantes en lugares cotidianos, fuera de los grandes escenarios, convirtiéndose en una de las patas más populares, abiertas y reconocibles de la programación paralela de la Bienal.

3️⃣ LA NOCHE DE LAS GITANAS. El 3 de septiembre, a las 21.30 horas, en el Polígono Sur, Herminia Borja, Mara Rey, Zamara Carrasco y Manuela Vargas protagonizarán un espectáculo coral que reivindica el legado cultural y artístico de las mujeres gitanas. La cita abrirá el ciclo Flamenco a pie de calle y pondrá el foco en la memoria flamenca de barrios y comunidades donde este arte forma parte de la vida diaria, la convivencia y la transmisión entre generaciones.

4️⃣ CUESTIÓN DE TIEMPO. El 4 de septiembre, a las 21.30 horas, en el Monasterio de San Jerónimo, los hermanos Diego y Hugo Aguilar presentarán una creación sobre identidad, herencia y vínculos familiares a través de la danza. La pieza parte de la relación artística y vital de dos intérpretes unidos por la sangre y por el movimiento, mientras el espacio histórico de San Jerónimo reforzará el carácter íntimo, simbólico y patrimonial de la propuesta.

5️⃣ FESTIVAL MACARENA FLAMENCA. El 5 de septiembre, a las 21.30 horas, en la Plaza Virgen del Pilar, la segunda edición del Festival Macarena Flamenca rendirá homenaje al cantaor José de la Tomasa, una figura fundamental para la conservación y transmisión de los cantes sevillanos. En la cita participarán, entre otros, Potito, Manuel Herrera y Manuela Amador Carrasco, en una noche al aire libre que pondrá en valor la tradición flamenca del barrio y su vínculo con la memoria de la ciudad.

El flamenco en la calle no faltará dentro de las 'perlas' de la Bienal al margen de los teatros. / El Correo

6️⃣ NAZARENO Y OLIVARES. El 6 de septiembre, a las 21.30 horas, en el Museo de Artes y Costumbres Populares, la propuesta Nazareno y Olivares recorrerá la vida y la obra de Antonio Fernández Díaz Fosforito, una figura esencial del flamenco contemporáneo. El espectáculo combinará palabra, música y danza con artistas como Enrique Garcés, Bernardo Miranda, Alejandro Hurtado y Yolanda Osuna, y servirá como cierre del primer recorrido de actuaciones gratuitas en la calle dentro de la programación paralela.

7️⃣ ECOS PRIMITIVOS. CANTE EN ALTURA, DANZA EN TIERRA. El 9 de septiembre, en la Plaza de San Francisco, el pregón de la XXIV Bienal de Flamenco dará el pistoletazo de salida a esta edición con una propuesta concebida específicamente para el espacio público. Dirigida por el cantaor Segundo Falcón, la intervención reunirá las voces de María Terremoto, Rafael de Utrera, Esperanza Fernández y Pedro El Granaíno desde distintos balcones de la plaza, mientras la bailaora Ana Morales desarrollará una coreografía en el centro del espacio, en uno de los momentos más visuales e inmersivos de la programación.

8️⃣ VEN A VIVIR EL RITMO FLAMENCO EN FAMILIA CON TIRITITRÁN. Los días 11, 12 y 13 de septiembre, en CaixaForum Sevilla, esta actividad estará pensada para acercar el flamenco al público infantil y familiar de una forma participativa, didáctica y divertida. A través del juego, la percusión corporal y el cajón, los más pequeños podrán descubrir algunos elementos básicos del ritmo flamenco, convirtiendo el aprendizaje en una experiencia compartida para toda la familia.

9️⃣ FLAMENCAS. Los días 8, 15, 22 y 29 de septiembre, en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, el ciclo cinematográfico Flamencas ofrecerá una selección de documentales dedicados a mujeres que han sido fundamentales en la construcción, preservación y proyección internacional del arte flamenco. La programación audiovisual pondrá el foco en creadoras e intérpretes que han contribuido decisivamente a la historia del flamenco, reivindicando su legado artístico, cultural y humano a través del cine.

🔟 NAQUERAR. El 23 de septiembre, en el Teatro Lope de Vega, se estrenará Naquerar, la película de Patricio Hidalgo y José Romero que revisita el legado de Camelamos Naquerar, obra fundamental de la escena española de los años 70. La cinta propone una reflexión desde la danza y la creación contemporánea sobre memoria, identidad y nuevas formas de expresión, conectando la Bienal con el lenguaje audiovisual y la revisión de referentes históricos.

1️⃣1️⃣ SINESTESIA. Del 4 al 30 de septiembre, en la Fundación MAS, la exposición Sinestesia propondrá una experiencia inmersiva y multidisciplinar que une pintura, poesía, sonido, emoción y flamenco. La muestra explorará las conexiones entre percepción y arte jondo desde una mirada sensorial, convirtiéndose en una de las propuestas expositivas más sugerentes de la programación paralela.

En las peñas flamencas también habrá eventos de la Bienal. / El Correo

1️⃣2️⃣ TORRES MACARENA. A partir del 9 de septiembre, en la Peña Flamenca Torres Macarena, la exposición fotográfica Torres Macarena, de David Villarán, se centrará en la vida artística y humana de este emblemático espacio flamenco sevillano. La muestra pondrá el acento en las peñas como lugares de convivencia, transmisión y memoria, reforzando también el papel de la fotografía como herramienta para conservar la historia viva del flamenco.

1️⃣3️⃣ FLAMENCO CON ACENTO DE MUJER. A partir del 16 de septiembre, en el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Sevilla y la Fundación Aparejadores, la exposición colectiva Flamenco con acento de mujer rendirá homenaje a la aportación de las mujeres al cante, el baile y el toque. La muestra reunirá obras de pintura, escultura, fotografía y creación literaria, con el objetivo de reivindicar la presencia femenina en la construcción, evolución y transmisión del flamenco.

1️⃣4️⃣ YUNQUE, TRAZO Y ALCAYATA. PAISAJE Y PAISANAJE. Durante la programación de la Bienal, en escaparates y comercios emblemáticos del entorno de la calle Feria, la intervención artística Yunque, trazo y alcayata. Paisaje y paisanaje convertirá esta zona de Sevilla en una galería urbana abierta. Comisariada por Rafael Iglesias y con apoyo de la Universidad Loyola, la propuesta llevará el flamenco al tejido comercial y cotidiano de la ciudad, transformando los escaparates en espacios de diálogo entre creación artística, paisaje urbano y memoria popular.

1️⃣5️⃣ FESTIVAL MACARENA FLAMENCA. El 5 de septiembre, a las 21.30 horas, en la Plaza Virgen del Pilar, la segunda edición del Festival Macarena Flamenca rendirá homenaje al cantaor José de la T FLAMENCURAS DEL 27: DE LO JONDO A LOS DUENDES DE LORCA. El 4 de septiembre, en el Espacio Santa Clara, la escritora y periodista Eva Díaz Pérez, acompañada al cante por Alicia Gil, ofrecerá la conferencia Flamencuras del 27: De lo jondo a los duendes de Lorca. La cita abordará la relación entre el flamenco, la Generación del 27 y las vanguardias artísticas del siglo XX, permitiendo entender el arte jondo también como materia literaria, intelectual y estética.

1️⃣6️⃣ MASTERCLASSES DE LA UNIVERSIDAD LOYOLA. Los días 9, 14 y 15 de septiembre, en la Universidad Loyola, se celebrarán tres masterclasses a cargo de Olga García Sánchez, Pedro Ricardo Miño y José María García. Estas sesiones ofrecerán nuevas perspectivas sobre la creación, la interpretación y la transmisión del arte flamenco, incorporando a la universidad como espacio de reflexión, aprendizaje y análisis especializado dentro de la Bienal.

Las exposiciones también tendrán cabida en las actividades paralelas de la Bienal. / El Correo

1️⃣7️⃣ GASTROPASS 360º BIENAL DE FLAMENCO. Durante la Bienal, con distribución en hoteles y espacios estratégicos de Sevilla y también con versión web, la guía bilingüe Gastropass 360º Bienal de Flamenco propondrá descubrir la ciudad a través de sus atractivos culturales, turísticos y gastronómicos. La publicación quiere servir como herramienta para visitantes y aficionados que deseen completar su recorrido por la Bienal, poniendo en valor la relación entre el arte jondo, la identidad sevillana y la experiencia culinaria local.

1️⃣8️⃣ DE MIRABRÁS A SOLEAR. FLAMENCO EN FEMENINO ENTRE VERSOS Y VINOS. Durante la programación paralela, impulsada por Gastropass y Bodegas Barbadillo, la experiencia De Mirabrás a Solear. Flamenco en femenino entre versos y vinos combinará catas comentadas, manzanilla, gastronomía andaluza y actuaciones en directo. La propuesta coincidirá con el décimo aniversario de Gastropass y pondrá el foco en la aportación de las mujeres al patrimonio cultural flamenco, estableciendo un recorrido entre vinos históricos y algunos de los palos más representativos del arte jondo.

1️⃣9️⃣ XXV JORNADAS GASTRONÓMICAS DE LOS HOTELES DE SEVILLA Y PROVINCIA. Del 25 de septiembre al 25 de octubre, entre 20 y 25 establecimientos hoteleros de Sevilla y provincia participarán en las XXV Jornadas Gastronómicas de los Hoteles de Sevilla y Provincia. Los restaurantes participantes ofrecerán menús, tapas y sugerencias inspirados en distintos palos del flamenco, convirtiendo la experiencia culinaria en una extensión original del universo artístico de la Bienal.

2️⃣0️⃣ FLAMENCO EN IMÁGENES, EVOCANDO LO DIVINO. Del 22 al 25 de septiembre, Cobertura Photo organizará el taller fotográfico Flamenco en imágenes, evocando lo divino, impartido por Antonio Pérez y Alberto Rojas Maza. La actividad combinará sesiones teóricas y prácticas para explorar la dimensión escénica del flamenco y su presencia en calles y espacios cotidianos, permitiendo a los participantes construir una mirada personal sobre uno de los fenómenos culturales más universales de Andalucía.

2️⃣1️⃣ ME SABE A SANGRE. ANTOLOGÍA DE POESÍA FLAMENCA. El 23 de septiembre, en la sede del Instituto Andaluz del Flamenco, se presentará Me sabe a sangre. Antología de poesía flamenca, de Antonio Lafarque. La publicación reúne 273 poemas y prosas poéticas de 168 autores, desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad, y se presenta como una de las recopilaciones más ambiciosas sobre la presencia del flamenco en la poesía.

2️⃣2️⃣. ACÉRCATE AL FLAMENCO. Durante la Bienal, en espacios como las Setas de Sevilla, la calle Asunción y la Plaza de los Perdigones, el ciclo Acércate al flamenco propondrá recorridos divulgativos sobre la historia y evolución del arte jondo. La actividad, impulsada por la Delegación de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Sevilla junto a Engranajes Culturales, combinará interpretación, música y mediación cultural para conectar el flamenco con el patrimonio urbano de la ciudad.

2️⃣3️⃣ EMPEÑADOS POR SEVILLA. Del 12 de septiembre al 29 de noviembre, en distintas peñas flamencas de Sevilla, el ciclo Empeñados por Sevilla ofrecerá una veintena de recitales con artistas como Raúl El Perla, Antonio Fernández, Manuel Agujetas Hijo, Perico El Pañero, Carlos Carbonell, Sara Correa, Curro Vargas, Alegría Navarro, José Oruco, Miguel El Rubio y Consuelo Haldón, entre otros. La propuesta refuerza el vínculo entre la Bienal y el tejido asociativo flamenco, acercando al público la experiencia íntima y cercana de las peñas.

2️⃣4️⃣ MONTELIRIO. Durante la programación paralela, en el Espacio Santa Clara, Montelirio presentará un proyecto de creación coreográfica dirigido por Chloé Brûlé-Dauphin en colaboración con LaCosAde y desarrollado junto a artistas del movimiento afincados en Sevilla. Concebida como una propuesta site-specific, la iniciativa explorará las relaciones entre cuerpo, territorio y comunidad a través del flamenco, la improvisación estructurada y la escucha colectiva, transformando este espacio patrimonial en un escenario de creación viva.

Atención especial a...

Entre las propuestas más destacadas figuran la exposición La noche azul, por su valor patrimonial y por el material inédito de Manolo Caracol; el ciclo Flamenco a pie de calle, por su carácter gratuito y su presencia en barrios y espacios abiertos; el pregón del 9 de septiembre en la Plaza de San Francisco, concebido como una gran intervención urbana; y el ciclo Empeñados por Sevilla, que llevará una veintena de recitales a las peñas flamencas entre septiembre y noviembre. También sobresalen las actividades familiares de Tirititrán, las propuestas cinematográficas de Flamencas y Naquerar, y la vertiente gastronómica, que une el arte jondo con hoteles, bodegas, catas y sabores de la ciudad.