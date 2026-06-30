Toros
Lances de Futuro y Morante de la Puebla buscan recuperar la tradición del 12 de octubre en la Maestranza
Las negociaciones para recuperar la corrida del 12 de octubre en Sevilla continúan abiertas, siendo una cita esperada por la afición taurina
La Real Maestranza de Caballería de Sevilla podría recuperar esta temporada una de las fechas más emblemáticas de su calendario taurino. Morante de la Puebla y la empresa Lances de Futuro, dirigida por José María Garzón, mantienen conversaciones para volver a celebrar la tradicional corrida del 12 de octubre, una cita que había desaparecido en los últimos años del calendario sevillano.
De concretarse el acuerdo, la recuperación de este festejo supondría el regreso de una de las corridas con mayor tradición dentro del calendario taurino nacional y reforzaría la programación de la Maestranza en el primer año de gestión de Lances de Futuro.
Cambios en el calendario de octubre
La incorporación de la corrida del 12 de octubre obligaría además a reorganizar el calendario previsto para ese mes, de este modo el festival benéfico de la Hermandad de la Estrella, promovido por Roca Rey, se trasladaría al siguiente fin de semana.
Para ese festival se estudia un cartel formado por César Rincón, Alejandro Talavante, Juan Ortega, Roca Rey, Pablo Aguado y el novillero Pepe Martínez, aunque la composición definitiva aún no está cerrada.
Por el momento, ni la empresa Lances de Futuro ni la Real Maestranza de Sevilla han hecho oficial la celebración de la corrida del 12 de octubre, aunque las negociaciones continúan abiertas y podrían culminar con el regreso de una de las citas más esperadas por la afición sevillana.
- El gran proyecto europeo para Sevilla Este con 14 millones de euros da sus primeros pasos a la espera del gran corredor verde y el polideportivo
- Alexis Morante, director de 'La más grande', serie sobre Rocío Jurado: 'No he tenido líneas rojas con Rocío Carrasco
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 29 de junio de 2026
- El Sevilla FC admite el error en el trato a la familia del abonado fallecido pero no rectifica la sanción económica
- La Hermandad Matriz cambia la regulación del Rocío: así afecta a las hermandades dentro y fuera de España
- El Último de la Fila conquista Sevilla en el concierto más multitudinario de su gira
- El bar de Sevilla en el que las mujeres no pudieron entrar hasta los 80 y ahora lo regenta una de ellas: con tapas a 3,50 euros y su propio lagar
- Iván Rakitic, exjugador del Sevilla FC: 'Si encuentro un socio, me llevo los caracoles a Croacia