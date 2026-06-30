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Lances de Futuro y Morante de la Puebla buscan recuperar la tradición del 12 de octubre en la Maestranza

Las negociaciones para recuperar la corrida del 12 de octubre en Sevilla continúan abiertas, siendo una cita esperada por la afición taurina

El diestro Morante de la Puebla sale a hombros.

El diestro Morante de la Puebla sale a hombros. / José Manuel Vidal / EFE

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Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

La Real Maestranza de Caballería de Sevilla podría recuperar esta temporada una de las fechas más emblemáticas de su calendario taurino. Morante de la Puebla y la empresa Lances de Futuro, dirigida por José María Garzón, mantienen conversaciones para volver a celebrar la tradicional corrida del 12 de octubre, una cita que había desaparecido en los últimos años del calendario sevillano.

De concretarse el acuerdo, la recuperación de este festejo supondría el regreso de una de las corridas con mayor tradición dentro del calendario taurino nacional y reforzaría la programación de la Maestranza en el primer año de gestión de Lances de Futuro.

Cambios en el calendario de octubre

La incorporación de la corrida del 12 de octubre obligaría además a reorganizar el calendario previsto para ese mes, de este modo el festival benéfico de la Hermandad de la Estrella, promovido por Roca Rey, se trasladaría al siguiente fin de semana.

Para ese festival se estudia un cartel formado por César Rincón, Alejandro Talavante, Juan Ortega, Roca Rey, Pablo Aguado y el novillero Pepe Martínez, aunque la composición definitiva aún no está cerrada.

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Por el momento, ni la empresa Lances de Futuro ni la Real Maestranza de Sevilla han hecho oficial la celebración de la corrida del 12 de octubre, aunque las negociaciones continúan abiertas y podrían culminar con el regreso de una de las citas más esperadas por la afición sevillana.

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