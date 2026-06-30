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Robbie Williams sorprende en Sevilla con una actuación callejera en el barrio de Santa Cruz

El cantante británico Robbie Williams, que esta noche actúa en Icónica Santalucía Sevilla Fest, protagonizó una actuación improvisada en la calle Santa María la Blanca, en pleno centro de Sevilla

Robbie Williams, anoche en Santa María La Blanca

Robbie Williams, anoche en Santa María La Blanca / El Correo

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Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Robbie Williams protagonizó una escena inesperada la noche del lunes en Sevilla, donde, según un vídeo difundido en Instagram, se animó a cantar un par de canciones utilizando el micrófono de un artista callejero en plena Puerta de la Carne, en la calle Santa María la Blanca, horas antes de su actuación de esta noche en el Icónica Santalucía Sevilla Fest.

El momento tuvo lugar en una de las zonas más transitadas del centro de Sevilla, junto al entorno de la Puerta de la Carne, y rápidamente comenzó a circular en redes sociales por lo sorprendente de la escena.

Robbie Williams en Sevilla antes de Icónica

En las imágenes compartidas en Instagram por la cuenta @conciertosensvq, se puede ver al artista británico participando de forma espontánea en una actuación callejera. El cantante de temas como Angels, Feel o Let Me Entertain You tomó el micrófono de un músico que actuaba en la zona para interpretar un par de canciones ante la sorpresa de los presentes.

EL cantante británico se presenta en la capital hispalense con su concierto de esta noche en el Icónica Santalucía Sevilla Fest, uno de los grandes ciclos musicales del verano en Sevilla.

Una actuación improvisada en Santa María la Blanca

La aparición de Robbie Williams en plena calle ha llamado la atención de los usuarios en redes sociales, especialmente por el carácter improvisado del momento y por producirse fuera de un escenario convencional.

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El vídeo ha despertado numerosos comentarios entre seguidores del cantante y vecinos de Sevilla, que han destacado la naturalidad con la que el artista se sumó a la actuación del músico callejero. La Puerta de la Carne y la calle Santa María la Blanca fueron el escenario de esta intervención inesperada, que dejó una imagen poco habitual: una estrella internacional cantando con el equipo de un artista callejero en el centro de Sevilla.

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