Diez citas musicales imprescindibles en las noches de verano del Alcázar: flamenco, música de europea y jazz

El pasado fin de semana Actidea puso en marcha, en colaboración con el Patronato del Real Alcázar y el Ayuntamiento de Sevilla, la vigésimo séptima edición de las Noches en los Jardines del Real Alcázar, con su habitual estructura en efemérides y celebraciones del año en curso. Esta vez con la particularidad, cada vez más asentada, de contar con un mayor número de conjuntos y artistas, de forma que apenas un puñado, concentrados en los ciclos de flamenco, músicas de raíz europea y otras músicas, repiten o triplican sus propuestas. En los que más dominamos, de música clásica y antigua, casi ninguno lo hace, por lo que la oportunidad de disfrutarlos hay que cogerla al vuelo.

Destacamos diez de más de 60 citas programadas, una vez pasada la muy atractiva intervención de Claudio Constantini, seguramente el más reconocido bandoneonista del mundo, que inauguró esta edición en su doble faceta al instrumento aerófono y al piano, evocando ese París de entre siglos XIX y XX que este verano protagoniza un buen puñado de propuestas.

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También se pudo disfrutar el pasado fin de semana de la recreación de la voz y el talento de María Malibrán, cuando se cumplen ciento noventa años de su muerte, tan ligada a nuestra ciudad por ser hija de Manuel García. Fue de la mano de la exquisita soprano onubense Soraya Méncid, acompañada al piano por Manuel Navarro, que dentro de unos días volverá junto a la soprano sevillana Paula Ramírez en un repertorio íntegramente español.

Axabeba Dúo evoca el pensamiento de Averroes Este año recordamos novecientos años del nacimiento del pensador, médico y filósofo musulmán Averroes, puente entre las culturas islámica, la antigüedad clásica y el medievo europeo, y auténtico estandarte de la convivencia y el diálogo entre pueblos y culturas de nuestro país. En formación de dúo, el conjunto liderado por el experto en cuerdas medievales, José Luis Pastor, un incondicional de estas noches estivales, evocará la España de Averroes con la complicidad de Ángeles Núñez. Se entonarán piezas del Libre Vermell de Montserrat, las Cantigas de Martín Codax y las de Alfonso X el Sabio, así como de los Carmina Burana, y otras tradicionales sefardíes, tunecinas y marroquíes. Un fascinante viaje al siglo XIII, cuando la península ibérica se enriquecía con las Tres Culturas, que disfrutaremos el viernes 3 de julio, y que Pastor y Núñez repetirán el sábado 1 de agosto.

Mozart en manos de Patricia Arauzo Se cumplen doscientos setenta años del nacimiento del genio salzburgués, y Actidea lo celebra con la participación de la pianista local y catedrática del Conservatorio Superior de Sevilla, Patricia Arauzo, con quien el y la melómana sevillana está bien familiarizada a través de sus celebrados recitales, sola o acompañada, en diversos escenarios de la ciudad. En esta ocasión su impecable digitación hará dialogar el clasicismo del homenajeado, con su Sonata nº 13, con su influencia en el incipiente romanticismo de Schubert, de quien interpretará su Sonata nº 21. Será ya entrado el mes de julio, el sábado 4.

Jesús Pineda contextualiza a Falla Si se hubiese descubierto alguna manera de perpetuar nuestra existencia, Falla hubiera cumplido ciento cincuenta años y habría podido disfrutar de su música en las manos expertas del guitarrista Jesús Pineda, que para la ocasión pondrá al autor gaditano en contexto, con obras de Albéniz, Turina y Rodrigo acompañando una elocuente selección de piezas del autor de El amor brujo. Desde que se alzara con el primer premio en el Concurso Andrés Segovia de Linares, Pineda ha ido escalando puestos en una fulgurante carrera que le ha convertido en una de las voces más informadas y respetadas de la guitarra clásica dentro y fuera de nuestro país. El sábado 11 podremos comprobarlo. Otros artistas de tan sólida raíz sevillana, como el flautista de la ROSS Vicent Morelló y el pianista italiano afincado en nuestra ciudad, Tomasso Cogato, se encargarán el sábado 12 de septiembre de celebrar también esta efeméride. También el Dúo Almaclara y el formado por la violista Marian Herrero y el pianista Daniel del Pino, abordarán en sus programas obras en recuerdo de Falla.

Natalia Labourdette, una flor en el jardín La soprano madrileña protagonizará el sábado 25 otro recital que auguramos inolvidable, abordando la canción de concierto con una formación inusual, junto al arpista murciano José Antonio Domené. Labourdette entonará piezas de Ravel, Fauré, Debussy y Hahn, así como las Siete canciones populares de Falla, en una cita transversal que evocará el París de la Belle Époque y el aniversario de Falla. El público sevillano está familiarizado con esta joven soprano desde que en 2018 protagonizara un recital en el Maestranza junto a la ROSS dirigida por su entonces titular, John Axelrod. Después, la hemos visto y escuchado en La mujer tigre de Manuel Busto, con la Sinfónica Conjunta en la Cantata para América Mágica de Ginastera, en Falstaff de Verdi, Las bodas de Fígaro y el montaje de Villalobos para Cosí fan tutte.

Cristina Bayón y Ramiro Morales exploran la locura Muy atractivo el programa que presentan el sábado 8 de agosto la soprano sevillana Cristina Bayón y el especialista en cuerda pulsada antigua Ramiro Morales. Lady Madness, la locura en la música vocal del Seicento, rememora algunas de las piezas más elocuentes de esta corriente que tanto se prodigó en la época, y que dio rienda suelta a los compositores y artistas para experimentar tonos, expresiones y emociones. El Lamento de la ninfa de Monteverdi, É pazzo il mio cuore de Barbara Strozzi o Yo soy la locura de Henri du Bailly, junto a otras icónicas piezas de Caccini, Kapsberger, Purcell o Piccinini, sonarán en la hermosa voz de una soprano que siempre sorprende y encandila. Diríamos incluso que cada vez más desde que la escuchamos por primera vez hace un buen puñado de años. A su lado, estas arie di pazzia que tanto representan los delirios del amor y las trampas de la mente, contarán con el magisterio de Morales al archilaúd.

El Rey Sol y Felipe V en el centro del aniversario de Marin Marais El violagambista y compositor francés Marin Marais cumple trescientos setenta años, y las flautas de Rafael Ruibérriz y Alberto Trujillo, junto al archilaúd de Rafael Arjona, han aprovechado la ocasión para hacernos una ambiciosa propuesta digna del Femás. Se trata de conectar su música con la de sus contemporáneos Jean-Baptiste Lully y de Robert de Visée, siempre para esta singular formación, tratando así de recrear el ambiente musical de la corte francesa de Louis XIV y la de Felipe V de España, nieto del primero y de María Teresa de Austria. El principal reclamo de este concierto recae en una pieza de Pierre Boucquet, la suite nº 12 de piezas para dos flautas traveseras sin bajo, publicada en Sevilla en 1734, durante una estancia de parte de la corte del rey español en nuestra ciudad. La cita, el sábado 29.

La boda del siglo XVI también tiene hueco en estas noches de verano Sevilla se ha volcado con el 500º aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal precisamente entre los muros del Real Alcázar, y estas noches en sus jardines no podían quedarse al margen. Varios serán los artistas que aborden este acontecimiento, de entre los que destacamos a la soprano valenciana Mariví Blasco, que el sábado 4 de septiembre entonará junto a la guitarra barroca de Álex Pernas, piezas de Tomás Luis de Victoria, Cristóbal de Morales, Josquin des Prés y, sobre todo, Juan del Encina, que ayudarán a contextualizar la ceremonia a través de una estructura tripartita que propondrá un recorrido por lo divino y lo solemne, el amor y la herencia cultural monárquica a través del Cancionero de Palacio, y la fiesta y el alborozo con ritmos populares y danzas palaciegas. Otros artistas que se unen al recuerdo de la boda de la primavera de 1526, serán Andreas Prittwitz a los metales, junto a la cuerda pulsada de Ramiro Morales, el conjunto Dura Sorte, o la soprano Inés Alonso junto a la vihuela de Ariel Abramovich.

John Coltrane y Miles Davis cumplen cien años El cupo jazzístico, de quien Miguel Ángel González, de Actidea, es un ferviente admirador, tiene su cita más sobresaliente el jueves 17 de septiembre, cuando el saxo y la flauta de Bernardo Parrilla, junto al piano de Daahoud Salim, hijo del legendario saxofonista tejano afincado en Sevilla, Abdu Salim, recuerden la música del también saxofonista y flautista John Coltrane, y del trompetista Miles Davis, a través de las músicas de Charlie Parker, Thelonius Monk o Duke Ellington que sus interpretaciones hicieron brillar. Toda una fiesta para los amantes del jazz clásico, en manos tan refinadas como las de los músicos convocados. Cabe recordar que la faceta como compositor de Salim ha sido reconocida incluso por la ROSS.

Diálogo entre dos Fernández Sin ninguna otra relación entre ellos que el apellido, el violinista nacido en Puertollano, Adrián Fernández, y el pianista utrerano Pepe Fernández, bien conocido de la afición sevillana tras sus notables comparecencias en este escenario así como en el Maestranza, nos brindarán una combinación de técnica y sincera emoción en el que será sin duda un interesante diálogo. En los atriles, piezas tan carismáticas como la Sonata nº 3 de George Enescu, de estilo neoclásico, y la Sonatanº 2 de Ravel, inspirada en el jazz y el blues estadounidense. Toda una oportunidad para apreciar el talento de estos jóvenes e inquietos intérpretes, que se verá completada con el Zapateado nº 2 de Sarasate el jueves 10 de septiembre.