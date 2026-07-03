Antonio Orozco aterriza en Icónica Santalucía Sevilla Fest con su nueva gira

Antonio Orozco llega mañana, 4 de julio, a la Plaza de España como una de las grandes estrellas de la sexta edición de Icónica Santalucía Sevilla Fest, donde presentará La gira de tu vida, una propuesta que abre una nueva etapa en su trayectoria tras el rotundo éxito de ‘La gira de mi vida’.

Durante 2025, Orozco revisó sus 25 años de trayectoria en una propuesta introspectiva que agotó prácticamente todas sus entradas y reunió a más de 250.000 personas por toda España. Ese recibimiento —tan cálido como multitudinario— ha dado lugar a esta nueva etapa, en la que el artista desplaza la mirada de lo íntimo y personal hacia una celebración compartida. La gira de tu vida pone el foco en las historias del público, en los recuerdos y momentos vitales que sus canciones han acompañado a lo largo de más de dos décadas.

Con más de 1.500.000 discos vendidos, un disco de diamante, nueve discos de platino, un Premio Ondas al Mejor Artista en Directo, una nominación a los Latin Grammy y más de 3.000 conciertos ofrecidos en España, Europa y Latinoamérica, Antonio Orozco es una de las voces decisivas de la música en español. Su repertorio —que combina pop, flamenco, balada y rock— incluye éxitos imprescindibles como Devuélveme la vida, Estoy hecho de pedacitos de tiQué me quedaHoy será o Mi héroe.

Concierto en la Plaza de España de Sevilla

El concierto en Icónica Santalucía Sevilla Fest llega también en un momento muy especial del artista. Tras un periodo de retiro y transformación personal, ha regresado con un nuevo disco, El Tiempo No Es Oro (2025), que él mismo define como su “mejor trabajo hasta la fecha”. Su proceso vital y creativo ha quedado recogido en el documental El Método Orozco, disponible en Amazon Prime, y en el libro Inevitablemente Yo, en el que narra la travesía emocional que marcó su renacimiento artístico.

Mañana 4 de julio, la Plaza de España será el escenario de un reencuentro entre Orozco y su público sevillano, en un formato diseñado para emocionar, compartir y celebrar.