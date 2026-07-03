Música
Antonio Orozco aterriza en Icónica Santalucía Sevilla Fest con su nueva gira
El artista presenta 'La gira de tu vida' en la Plaza de España, un espectáculo que celebra los 25 años de su trayectoria y el vínculo con sus seguidores.
Antonio Orozco llega mañana, 4 de julio, a la Plaza de España como una de las grandes estrellas de la sexta edición de Icónica Santalucía Sevilla Fest, donde presentará La gira de tu vida, una propuesta que abre una nueva etapa en su trayectoria tras el rotundo éxito de ‘La gira de mi vida’.
Durante 2025, Orozco revisó sus 25 años de trayectoria en una propuesta introspectiva que agotó prácticamente todas sus entradas y reunió a más de 250.000 personas por toda España. Ese recibimiento —tan cálido como multitudinario— ha dado lugar a esta nueva etapa, en la que el artista desplaza la mirada de lo íntimo y personal hacia una celebración compartida. La gira de tu vida pone el foco en las historias del público, en los recuerdos y momentos vitales que sus canciones han acompañado a lo largo de más de dos décadas.
Con más de 1.500.000 discos vendidos, un disco de diamante, nueve discos de platino, un Premio Ondas al Mejor Artista en Directo, una nominación a los Latin Grammy y más de 3.000 conciertos ofrecidos en España, Europa y Latinoamérica, Antonio Orozco es una de las voces decisivas de la música en español. Su repertorio —que combina pop, flamenco, balada y rock— incluye éxitos imprescindibles como Devuélveme la vida, Estoy hecho de pedacitos de tiQué me quedaHoy será o Mi héroe.
Concierto en la Plaza de España de Sevilla
El concierto en Icónica Santalucía Sevilla Fest llega también en un momento muy especial del artista. Tras un periodo de retiro y transformación personal, ha regresado con un nuevo disco, El Tiempo No Es Oro (2025), que él mismo define como su “mejor trabajo hasta la fecha”. Su proceso vital y creativo ha quedado recogido en el documental El Método Orozco, disponible en Amazon Prime, y en el libro Inevitablemente Yo, en el que narra la travesía emocional que marcó su renacimiento artístico.
Mañana 4 de julio, la Plaza de España será el escenario de un reencuentro entre Orozco y su público sevillano, en un formato diseñado para emocionar, compartir y celebrar.
- Golpe al blanqueo de dinero del narco: detenidos varios grandes empresarios de la noche en Sevilla y Cádiz
- La Junta de Andalucía subirá el sueldo en la nómina de julio a unos 40.000 funcionarios: arranca el nuevo complemento por carrera horizontal
- La nueva calle Imagen tras las obras: más sombra con 60 árboles, espacio para el peatón y una plataforma para el tranvibús
- Juanma Moreno, investido presidente de la Junta de Andalucía con Vox en su Gobierno y tras aceptar prioridad nacional
- Bonoloto y La Primitiva: Resultado de los sorteos de este jueves 2 de julio de 2026
- La Junta de Andalucía sube por primera vez desde 2017 el precio del aula matinal en los colegios y fija el mismo importe para las escuelas infantiles
- Así será el bloqueo atmosférico que pronostica Aemet: Andalucía puede alcanzar los 44 grados en el Valle del Guadalquivir
- Marcos Assunçao, exjugador del Betis: 'Una vez llegué un minuto tarde y Serra Ferrer me dio una lección