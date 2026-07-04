El legendario Juan Luis Guerra llega este domingo a Icónica Santalucía Sevilla Fest en la Plaza de España

Juan Luis Guerra, uno de los grandes iconos de la música latina a nivel mundial, actúa este domingo 5 de julio en Icónica Santalucía Sevilla Fest, en una cita que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del verano en Sevilla.

Con una trayectoria que trasciende generaciones y fronteras, el artista dominicano ha construido un legado único gracias a su capacidad para fusionar ritmos como el merengue, la bachata o el son con letras poéticas y una identidad sonora inconfundible. A lo largo de su carrera, ha firmado algunos de los grandes himnos de la música en español y ha sido reconocido con numerosos galardones internacionales, entre ellos varios premios Grammy y Latin Grammy.

Grandes éxitos en la Plaza de España

El concierto en la Plaza de España ofrece un recorrido por sus grandes éxitos, en una propuesta que combina excelencia musical, cercanía y una conexión directa con el público. Canciones como ‘Ojalá que llueva café’, ‘La bilirrubina’ o ‘Bachata rosa’ forman parte de un repertorio que ha marcado a millones de personas en todo el mundo y que, en directo, adquiere una dimensión aún más vibrante.

Una de las grandes citas musicales del verano en Sevilla

La presencia de Juan Luis Guerra refuerza la apuesta de Icónica Santalucía Sevilla Fest por reunir en un mismo escenario a grandes figuras internacionales de la música, consolidando al festival como una de las citas culturales y musicales más destacadas del panorama nacional.

En el marco incomparable de la Plaza de España, su actuación se perfila como una noche para celebrar la música, el ritmo y la emoción compartida, en una experiencia que trasciende el concierto para convertirse en un recuerdo colectivo.

Horario, cierre y compra de entradas

La apertura general será a las 20:00 horas y el inicio del concierto está previsto para las 22:30 horas. Las entradas están ya a la venta en www.iconicafest.com.