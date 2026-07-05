Marilyn Manson ofrece en Icónica Santalucía Sevilla Fest su único concierto en Andalucía

La leyenda del rock Marilyn Manson regresa a los escenarios con una nueva etapa de su esperada gira mundial, ‘One Assassination Under God Tour’. Este lunes, 6 de julio, el artista hará su primera parada en la capital andaluza en el marco de Icónica Santalucía Sevilla Fest. El concierto es el primero del artista en Sevilla, y supondrá una de sus dos únicas fechas en España dentro de esta potente tournée internacional.

Una cita histórica en la Plaza de España

Con una trayectoria que supera las tres décadas, Marilyn Manson es uno de los nombres más influyentes y provocadores de la música contemporánea. Artista camaleónico, ha sabido reinventarse sin perder su sello personal, conjugando oscuridad, teatralidad y contundencia sonora. Sus directos, cargados de una fuerza escénica inconfundible, se han convertido en experiencias de culto para sus seguidores en todo el mundo.

El autor de himnos como “The Beautiful People”, “mOBSCENE” o “This Is the New Shit” regresará a los escenarios con la energía intacta y un nuevo repertorio en el que combinará sus grandes clásicos con las canciones de su último trabajo, One Assassination Under God – Chapter 1, su duodécimo disco de estudio, publicado a finales de 2024 y disponible en todas las plataformas digitales.

Como invitados especiales, VOWWS abrirán la velada con su inconfundible sonido envolvente e industrial. Una cita imprescindible para los amantes de la intensidad y la distorsión.

El esperado concierto de Marilyn Manson en Sevilla, en el marco monumental de la Plaza de España, promete ser una de las citas más impactantes del verano sevillano, que continúa consolidándose como una de las grandes experiencias musicales del calendario cultural europeo.

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Horarios del concierto de Marilyn Manson en Sevilla

El concierto de Marilyn Manson en Sevilla arrancará este 6 de julio en Icónica Santalucía Sevilla Fest con la apertura general de puertas prevista a las 20:00 horas. La velada comenzará musicalmente a las 21:00 horas con la actuación de VOWWS, invitados especiales de la noche, mientras que el directo de Marilyn Manson está programado para las 22:30 horas. Las entradas continúan a la venta a través de www.iconicafest.com.