Mayte Martín encabeza el cartel del Festival de La Puebla de Cazalla en su gran noche de cante jondo

La Puebla de Cazalla celebrará el próximo sábado 11 de julio la noche grande de la LVII Reunión de Cante Jondo, una de las citas más veteranas y singulares del calendario flamenco estival. La Hacienda La Fuenlonguilla acogerá una gala encabezada por Mayte Martín y en la que también participarán Ezequiel Benítez, Paqui Ríos, Rubito Hijo y la bailaora Fuensanta La Moneta.

La cita, que será presentada por la periodista Sara Arguijo, contará además con guitarristas como Antonio Carrión, José Gálvez, Domingo Rubichi, Paco León y Patrocinio Hijo. La organización ha querido reconocer este año la trayectoria de Carrión, maestro del toque de acompañamiento y figura muy vinculada al festival, que abrirá la noche como solista en agradecimiento a sus 50 años sobre los escenarios.

Mayte Martín, una de las voces más admiradas del flamenco contemporáneo, llegará a La Puebla con un recital en el que repasará 25 años de creación, marcada por el rigor, el clasicismo y el diálogo con otros géneros como el bolero, el jazz o la música latina. La cantaora, recientemente reconocida con el Premio Nacional de Cante 2025 de la Cátedra de Flamencología de Jerez, estará acompañada por la guitarra de José Gálvez.

Mayte Martín llegará a La Puebla con un recital en el que repasará 25 años de creación, donde ha puesto a dialogar el flamenco con otros géneros como el bolero, el jazz o la música latina

Junto a ella actuará el jerezano Ezequiel Benítez, acompañado por Domingo Rubichi, y la malagueña Paqui Ríos, que contará con el toque de Paco León. La representación local correrá a cargo de Rubito Hijo, cantaor morisco con una amplia trayectoria en peñas y festivales, acompañado por Patrocinio Hijo. El baile lo pondrá Fuensanta La Moneta, una de las grandes representantes de la escuela granadina, con Jeromo Segura y Sergio El Colorao al cante y Rafael Rodríguez a la guitarra.

Un pueblo volcado con la Peña Flamenca Francisco Moreno Galván

Antes de la gala principal, el programa paralelo continuará esta semana con distintas actividades gratuitas. El martes 7 de julio, el fotógrafo José Lamarca presentará su libro de fotografía flamenca en la Peña Flamenca Francisco Moreno Galván y, posteriormente, la Plaza del Ayuntamiento acogerá el espectáculo infantil Complementos que bailan, de la Asociación Flamenco Inclusivo José Galán.

El miércoles 8, la periodista e investigadora Lola Pantoja ofrecerá la conferencia José Menese, voluntad cantaora, coincidiendo con el décimo aniversario de la muerte del cantaor morisco. Esa misma noche se celebrará la IX Joven Reunión de Cante Jondo, con las actuaciones de Aroa de Bastián y Consuelo Haldón.

El jueves 9, el crítico y periodista Gufi Gómez pronunciará la conferencia El flamenco en la frontera, en una jornada que incluirá también un flashmob infantil, la entrega del III Galardón Embajadores de la Reunión de Cante Jondo a Antonio Carrión y los recitales de Manuel Castulo y El Perrete.

La programación previa concluirá el viernes 10 con la ruta turística La huella del flamenco en La Puebla, una visita guiada sobre la memoria de los festivales flamencos, una conferencia del investigador Gerhard Steingress y la presentación del cartel de esta edición en la plaza del Convento, donde también actuarán Ismael de la Rosa y Juan Tomás de la Molía.

Las entradas para la LVII Reunión de Cante Jondo pueden adquirirse por internet, por teléfono o de forma presencial en la Concejalía de Cultura de La Puebla de Cazalla.