Del Papa a la Plaza de España: Hakuna llevará a Icónica 2027 su fervor musical que arrasa entre los jóvenes católicos

Icónica Santalucía Sevilla Fest refuerza la expectación de su edición 2027 con la incorporación de Hakuna, uno de los fenómenos musicales más sorprendentes y multitudinarios de los últimos años. Hakuna llegará el próximo año a Icónica con esa mezcla poco frecuente de concierto, celebración y fervor colectivo que lo ha convertido en un fenómeno entre miles de jóvenes católicos. El grupo, que actuará el próximo 11 de junio en Sevilla, será el segundo nombre del cartel de 2027. El anuncio llega después de la extraordinaria acogida del concierto de El Barrio, cuyas entradas para el 5 de junio de 2027 se agotaron en tiempo récord, confirmando el enorme interés que está despertando ya la próxima edición de del festival.

La Doble Gira de Hakuna llegará a Sevilla

Hakuna aterrizará en Sevilla dentro de su primera gira por grandes recintos: La Doble Gira, un ambicioso proyecto con el que recorrerá España y México durante 2027. Pero el grupo ha querido que esta gira vaya mucho más allá de los escenarios habituales: además de actuar en algunos de los espacios más importantes de ambos países, sus integrantes ofrecerán conciertos en prisiones de cada una de las ciudades que visiten, reforzando así una labor social que forma parte de la esencia del proyecto desde sus inicios.

No será la primera vez que Hakuna lleve su música a quienes más difícil lo tienen. A lo largo de los últimos años, el colectivo ha ofrecido actuaciones en hospitales, residencias, casas de acogida o centros penitenciarios, entendiendo cada concierto como una oportunidad para compartir cercanía, esperanza y acompañamiento.

Nuevo álbum, grandes éxitos e impacto internacional

La gira supondrá también el estreno en directo de las canciones de su próximo álbum, que convivirán con algunos de los temas que han convertido a Hakuna en un fenómeno de masas de impacto internacional, como Huracán o El Único Rey, canción que el grupo interpretó recientemente durante la visita del papa León XIV, consolidando el impacto internacional de un proyecto que trasciende lo puramente musical.

Más que una banda, Hakuna se ha convertido en un movimiento capaz de conectar con miles de personas de distintas generaciones a través de un repertorio lleno de emoción, optimismo y autenticidad. Sus conciertos destacan por la cercanía con el público, la participación colectiva y una energía que convierte cada actuación en una experiencia compartida.

Entradas para Hakuna en Icónica Santalucía Sevilla Fest

Con esta nueva incorporación, Icónica Santalucía Sevilla Fest continúa construyendo una edición 2027 marcada por la diversidad de estilos y la calidad artística, reuniendo en un mismo cartel propuestas capaces de emocionar a públicos muy diferentes.

Las entradas para el concierto de Hakuna, que tendrá lugar el 11 de junio de 2027, se pondrán a la venta el miércoles 8 de julio a las 13 horas a través de los canales oficiales de Icónica Santalucía Sevilla Fest.