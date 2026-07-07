De los 16 milímetros a los smartphones: Caixaforum rescata la memoria de 100 años de cine doméstico

CaixaForum Sevilla ha inaugurado este jueves la exposición [REC]uerdos. La vida a través del cine doméstico, una propuesta que invita a recorrer más de un siglo de historia a través de películas familiares y grabaciones inéditas. La muestra explora la relación entre imagen, memoria y realidad, e incorpora proyecciones de antaño en la ciudad de Sevilla y sus entornos en colaboración con la Filmoteca de Andalucía, reivindicando así el valor histórico, sociológico y emocional del cine de andar por casa.

El director de CaixaForum Sevilla, Moisés Roiz, junto con el comisario de la exposición e investigador Efrén Cuevas, han presentado este martes la exposición como una "muestra propia" que podrá visitarse hasta el día 31 de enero de 2027. Impulsada por la Fundación La Caixa, la exposición surge del proyecto de investigación El cine doméstico en España: preservación, difusión y apropiación, el cual se encuentra liderado por el catedrático por la Universidad de Navarra, Efrén Cuevas, como investigador principal, y en colaboración con la investigadora Núria F. Rius, ambos comisarios del proyecto.

Una lanza a la cotidianidad compartida y las escenas familiares

La exposición, de producción propia, aboga por los elementos más corrientes y los materiales audiovisuales procedentes de la unidad familiar, buscando poner el foco principal en las escenas compartidas o celebratorias captadas mediante diferentes soportes que evolucionan a lo largo de los años y se acaban convirtiendo en memorias a las que otras generaciones, de manera posterior, podrán acceder en el futuro. Se trata de significativos testimonios de los cambios sociales y expresiones de su tiempo, que plantean temas e intereses potencialmente útiles para entender la forma en la que las personas de un tiempo pasado utilizaron, y siguen haciéndolo, la visión al mundo a través de la cámara.

Frame extraído de una de las proyecciones de la Exposición Recuerdos. La vida a través del cine doméstico / caixaforum

La exposición abarca más de 100 años de evolución tecnológica, desde los 16 milímetros hasta los smartphones de hoy, pasando por el super-8 y el VHS. Así, se propone una revisión de los temas más frecuentes y sus aproximaciones, explorando la revisión de las prácticas audiovisuales contemporáneas y su apropiación por parte de los cineastas más actuales. "Nuestra labor es divulgar y acercar el conocimiento a la gente para que eso genere el mayor impacto útil, cercano y cultural posible", asegura Moisés. "Esta imagen que aporta el cine doméstico genera una importante vinculación emocional, todos nos vemos reflejados e identificados con eso que esté pasando en la proyección a la que estamos atendiendo".

Una muestra con seis ámbitos temáticos

La exposición cuenta con gran diversidad de contenidos y una dinámica puesta en escena, dividiéndose internamente en seis ámbitos distintos: A su llegada y como introducción, el público podrá toparse con el título de la exposición y un salón a modo de hogar con la ciudad de Sevilla como fondo, con la intención de afianzar esta idea de la 'casa' como escenario donde nace el cine doméstico. Además, se proyecta un montaje con cine de diferentes épocas para que los visitantes se vayan sumergiendo en todo este universo cinematográfico.

Tras esta primera estancia, la muestra realiza un repaso por la evolución tecnológica constante de este género a lo largo del siglo XX y su adaptación a las nuevas formas de vida surgidas. Además de mostrar las diferentes cámaras de cine y vídeo junto con sus aparatos correspondientes para su reproducción, este segundo ámbito explora de manera simultánea la evolución de la publicidad a lo largo del tiempo, con sus lemas y cánones estéticos particulares.

El tercero trata de un espacio diáfano y central de la exposición que acoge dos audiovisuales producidos especialmente para la ocasión por el documentalista Salvi Vivancos junto con el grupo de investigación de recuperación artífice del proyecto, reuniendo ambos un amplio despliegue de películas 'caseras' desde los años 20 hasta el 2000, una selección de las colecciones de filmotecas españolas. El primer audiovisual está centrado en la recreación de los rasgos expresivos característicos del cine doméstico, destacando actitudes frente a la lente, rasgos visuales y los errores más comunes en las grabaciones. Por su parte, el segundo se proyecta a través de una gran pantalla panorámica, reflejando temas muy recurrentes como el hogar, bodas, bautizos, comuniones, viajes, vacaciones familiares o la filmación de la propia ciudad, una parte de la proyección más personalizada a la propia ciudad hispalense.

En la cuarta estancia, la exposición hace parada en la creciente reutilización de las películas domésticas en la actualidad, tanto en la televisión como en el cine. La sala oscura consta de varios televisores antiguos expuestos en continuo funcionamiento, donde se puede ver la proyección de programas con fines lúdicos o bien etnográficos del pasado, como bien son Olé tus vídeos de la Trinca, o Videos de Primera de Televisión Española, siendo ambos casos programas televisivos de entretenimiento. De esta forma, la muestra consigue recoger diferentes enfoques y temáticas, con una representación de películas geográficamente diversa y cineastas ya consagrados junto a más noveles.

Los teléfonos inteligentes como cambio de paradigma

La quinta estancia expositiva abraza el cambio trascendental que ha supuesto la irrupción de los smartphones en la primera década del siglo XXI y cómo estos han influido en un cambio tecnológico y la práctica del cine doméstico basándonos en nuestros días. La exposición defiende cómo, a pesar del cambio tecnológico, los principios básicos del cine doméstico se han mantenido inalterables. De hecho, los temas de las grabaciones han seguido manteniendo su vigencia, como bodas, viajes o aniversarios, y la mayor parte de estos vídeos "se siguen compartiendo entre familiares y amigos".

A pesar de ello, el comisario Efrén Cuevas aseguraba cómo los teléfonos inteligentes "han introducido novedades significativas en esta práctica, como por ejemplo el aumento exponencial de la producción de vídeos domésticos", destacando así un cambio en el objetivo de las filmaciones: "Si anteriormente se filmaba para preservar un recuerdo, ahora la grabación se ha convertido en una experiencia que está más enfocada a ser compartida que a ser conservada".

En el último ámbito, la exposición pone el foco en la importancia de preservar el cine como uno de los patrimonios audiovisuales más voluminosos y diversos de la historia contemporánea que las prácticas actuales "no han hecho más que afianzar". En una misma línea, también alerta de que la conservación de este patrimonio no ha sido siempre la adecuada por condiciones de conservación o la obsolescencia tecnológica, que impide la previsualización de contenidos.

Una propuesta cultural completa para este verano

Además, con el fin de llegar a todos los públicos posibles, la Fundación La Caixa trabaja en recursos de accesibilidad: El recorrido completo por las estancias expuestas cuenta con adaptaciones de los textos de sala tanto en la versión de lectura fácil como en Braille y macrocaracteres para las personas que presentan dificultad visual.

Además de las visitas comentadas, CaixaForum Sevilla propondrá la visita al taller familiar Filmador@s y Filmad@s, que toma como base uno de los motivos más representados en la historia del cine doméstico y las muecas a la cámara para proponer una actualización de estas prácticas de manera lúdica y creativa junto con medios actuales.

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La visita a la exposición es totalmente gratis para clientes de CaixaBank y también para menores de 16 años de edad. Para el resto de personas, el acceso tiene un coste de 6 euros. La exposición podrá visitarse desde el día 8 julio 2026 hasta el 31 enero 2027, programándose el horario de visita para este verano de lunes a viernes de 11 a 22 h y los sábados, domingos y festivos de 11 a 22 h. Las entradas ya pueden obtenerse en la página web oficial de la entidad.