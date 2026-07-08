Carteles de la Feria de Málaga 2026: Morante, Roca Rey, David de Miranda y Emilio de Justo harán doblete en La Malagueta

La Feria Taurina de Málaga 2026 ya tiene carteles oficiales. La empresa Tauroemoción se estrena al frente del coso, en sustitución de Lances de Futuro, y ha optado por un ciclo marcado por los dobletes de Morante de la Puebla, Roca Rey, David de Miranda y el extremeño Emilio de Justo, apoderado por la propia empresa de la plaza.

El abono se presentó este martes en el Centro Cultural María Victoria Atencia (MVA) por María Toledo, que puso voz y música a una gala con la presencia de numerosas autoridades, toreros y aficionados. Cabe destacar que esta nueva temporada se celebra el 150 aniversario de la plaza de toros de la Malagueta y el primer año de gestión de Tauroemoción.

Tauroemoción arma una feria especial para el 150 aniversario

El serial de 2026 estará compuesto por siete corridas de toros, dos novilladas con picadores y una corrida de rejones, además del Concurso Nacional de Recortadores fuera de abono y del Certamen Internacional de Escuelas Taurinas de Málaga, con cuatro novilladas sin picadores en clase práctica y entrada gratuita. Tauroemoción ha querido dar personalidad propia a varias de las tardes con festejos temáticos como la corrida ‘Sabor a Málaga’, la corrida Homenaje al Málaga CF, la Corrida de la Juventud y la gran corrida extraordinaria del 150 aniversario.

La autora del cartel pictórico de la feria es la joven artista malagueña Isabelita Lería.

De Morante a Roca Rey: los grandes ejes de la Feria de Málaga

Entre los nombres propios del ciclo destaca Morante de la Puebla, que volverá a ser uno de los grandes reclamos del verano taurino. El sevillano actuará el 20 de agosto con toros de Núñez del Cuvillo, junto a Diego Urdiales y Fortes, y repetirá el 22 de agosto en la corrida extraordinaria del 150 aniversario de La Malagueta, cartel en el que compartirá protagonismo con Roca Rey y David de Miranda ante un encierro mixto de Torrealta y Garcigrande.

También Roca Rey hará doblete, primero el 19 de agosto con toros de Victoriano del Río junto a Alejandro Talavante y Emilio de Justo, y después en la gran cita del aniversario. En el caso de David de Miranda, su presencia en dos tardes se la ha ganado por el triunfo rotundo del pasado año, mientras que Emilio de Justo repetirá el 19 y el 21 de agosto, esta última fecha con la esperada vuelta de Victorino Martín a Málaga después de 12 años de ausencia.

Carteles oficiales de la Feria de Málaga 2026

Sábado 8 de agosto: Concurso Nacional de Recortadores, con novillos de Antonio Bañuelos.

Domingo 9 de agosto (1ª de abono): Novillada con picadores, gran final del Circuito de Andalucía 2026. Novillos de López Gibaja para Julio Norte, Manuel Quintana y Dennis Martín.

Lunes 10 de agosto: 1ª eliminatoria de novillada sin picadores en clase práctica.

Martes 11 de agosto: 2ª eliminatoria de novillada sin picadores en clase práctica.

Miércoles 12 de agosto: 3ª eliminatoria de novillada sin picadores en clase práctica.

Jueves 13 de agosto: Gran final de novillada sin picadores en clase práctica.

Viernes 14 de agosto (2ª de abono): Novillada mixta con picadores. Un novillo de Fermín Bohórquez para rejones y seis novillos de Fuente Ymbro para Francisco Martín, Francisco Morales, Emiliano Osornio e Ignacio Garibay.

Sábado 15 de agosto (3ª de abono): Corrida extraordinaria ‘Sabor a Málaga’. Toros de Lagunajanda para Mari Paz Vega (despedida), David Galván y José Antonio Lavado.

Domingo 16 de agosto (4ª de abono): Corrida de rejones. Toros de Los Espartales para Rui Fernandes, Diego Ventura y Ferrer Martín.

Lunes 17 de agosto (5ª de abono): Corrida homenaje al Málaga CF. Toros de Juan Pedro Domecq para Sebastián Castella, Daniel Luque y David de Miranda.

Martes 18 de agosto (6ª de abono): Corrida de la juventud. Toros de El Parralejo para El Fandi, Borja Jiménez y Marco Pérez.

Miércoles 19 de agosto (7ª de abono): Toros de Victoriano del Río para Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Roca Rey.

Jueves 20 de agosto (8ª de abono): Toros de Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, Diego Urdiales y Fortes.

Viernes 21 de agosto (9ª de abono): Toros de Victorino Martín para Manuel Escribano, Emilio de Justo y Fortes.

Sábado 22 de agosto (10ª de abono): Corrida extraordinaria del 150 aniversario de La Malagueta. Tres toros de Torrealta y tres de Garcigrande para Morante de la Puebla, Roca Rey y David de Miranda.

Entradas y abonos para la Feria Taurina de Málaga 2026

La empresa, dirigida por Alberto García, ha subrayado además su intención de fortalecer el abono con descuentos superiores al 40% respecto al precio de las entradas sueltas, además de otras ventajas para abonados. La renovación de abonos se llevará a cabo del 22 al 25 de julio. Los nuevos abonados podrán adquirir sus localidades del 26 al 28 de julio, mientras que las entradas sueltas saldrán a la venta a partir del 29 de julio, tanto en taquilla como en las páginas web plazatorosmalaga.com y tauroemocion.com.

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Con este planteamiento, Tauroemoción ha querido lanzar un mensaje claro en su debut en Málaga: una feria de figuras, con identidad propia, con dobletes de máxima expectación y con el aliciente añadido de celebrar una fecha histórica para La Malagueta.